宇垣美里 不機嫌は「自分を下げる」!? フリー転身7年目、年長者としての振る舞い、“ご機嫌な大人”でいるために心がけていることとは？

鞘師：あらためて宇垣さんのプロフィールをご紹介させてください。1991年生まれ、兵庫県出身。2014年にTBSに入社され、アナウンサーとして活躍後、2019年に退社。現在は俳優、執筆業など幅広く活動されています。 この番組では、1週目にゲストの方の「今のキャッチコピー」をお聞きしているのですが、宇垣さんいかがでしょうか？

宇垣：難しいですよね。今の私のキャッチコピーは 「基本的にいつもご機嫌な、口から生まれたエンタメフリーク」です。 よろしくお願いします！

鞘師：「ご機嫌」！ 素敵ですね。

宇垣：ご機嫌ですね、多分。お腹が空いたら話が変わってくるかもしれませんが（笑）。

鞘師：ご自身の機嫌を保つのは難しいことだと思いますが、何か秘訣はあるのでしょうか？

宇垣：不機嫌でいると、自分自身の気分も下がってしまうじゃないですか。「自分の機嫌が自分を作る」と思っているので、ムッとしてもすぐ忘れたり、「まあいいか」と受け流すようにしています。年齢を重ねた効果もあると思いますが、現場で自分が年長者になる機会が増えると、上の立場の人が不機嫌でいるのは本当に良くないなと感じるんです。自分がこれまで素敵な先輩たちに救われてきたので、自分もニコニコしていなければ、という気持ちがありますね。

鞘師：それでも気分が落ち込んだり、嫌なことがあったりした時はどうされているのですか？

宇垣：マネージャーさんのポケットに、いっぱいお菓子を入れてもらっています（笑）。「ちょっとグミ食べたいな！」と言ったらパッと出してくれるような、ありがたい環境なんです。 あとは、周りのマネージャーさんやスタイリストさんに「今の、ヤバくなかったですか？」と笑い話にして聞いてもらって、消化していますね。「今の状況は怒っても良かったよ」と同調してもらえるだけでスッキリします。

鞘師：周囲とシェアして消化するのですね。ちなみに、勝負時の“気合飯”のようなものはありますか？

宇垣：チョコレートとグミがすごく好きで、常に持ち歩いています。あと、ドラマの現場だと「うずらの卵」ですね。

鞘師：うずらの卵!?

宇垣：パックに入っている味付きの煮卵です。あれをポケットに入れておいてもらって、お腹が空いた時に「ガチなものが食べたいです」と言って出してもらっています。

――番組では他にも、2025年にハマったドラマなどについて語る場面もありました。

音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

＜番組概要＞

番組名：鞘師里保のライフアップ・チョイス

放送日時：毎週土曜9:30～9:55

パーソナリティ：鞘師里保

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/choice/