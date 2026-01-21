お会計でぴったりミラクル！ NiziU・MAYA、MIIHI、RIKU 最近の“ちっちゃなハッピー”とは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。1月14日（水）の放送では、生徒（リスナー）の皆さんから届いた書き込みを紹介していきました。

――最近の“ちっちゃなハッピー”

RIKU：今夜はRIKUと！

MAYA：MAYAと！

MIIHI：MIIHIの3人でお届けします！

RIKU：ということで、ここからは生徒のみんなが送ってくれた書き込みを紹介していきたいと思います。まずは、MAYA、紹介お願いします。

＜リスナーからのメッセージ 栃木県 16歳 男の子 ぱっちょ＞

NiziU先生が最近見つけたちっちゃなハッピーありますか？ 僕は、この前コンビニで買い食いをしたときに、ちょうどお財布の中の小銭でぴったりお会計ができましたー（笑）！

MIIHI：最高。

RIKU：分かる、プチハッピーみたいな。

MAYA：蔦屋書店さんに行って自分の絵本を買ってきたときに、一緒にあったグッズも何個か買ったのね？ それでお会計をしたら5,000円ぴったりやった。

RIKU：えー、えぐい！

MIIHI：気持ちいい、それは。

MAYA：ぴったり系が気持ちいいなって思う。

MIIHI：でも今読みながら思い出したけど、この間、現金しか使えへん場所で、財布に入っていたお金でぴったりやったの！

RIKU & MAYA：気持ちいい〜♪

RIKU：私は前にも言ったんですけど、MAYAの絵本を買いに行ったんですよ。一軒目行ってなくて、二軒目も行ったんですけど見つからなくて。店員さんにも聞きたかったんやけど、店員さんがレジしかやってあらへんくて。一緒に着いてきてもらうのも申し訳ないやん。これは自力で探すしかないと思って、もう1回丁寧に見たら、下の段にあってもう2冊しかなくて。

RIKU：好評発売中やったからやと思うねんけど、それを見つけた瞬間、ヨッシャと思って自撮りしてMAYAに送りました（笑）。

MAYA：RIKUから4枚ぐらい写真が来て、見つけた写真と自撮り（笑）。

RIKU：見つけた過程をMAYAに送って、そんときめっちゃ嬉しかった！ みたいなハッピーがありました。

