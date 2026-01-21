@media (min-width: 768px) {

ロサンゼルス・ドジャースは今オフを通じてテオスカー・ヘルナンデス外野手の放出が噂されてきたが、その可能性は低くなった。その代わりに、カイル・タッカー外野手を獲得したことで他の選手が放出となるかもしれない。米メディア『LAFB』のライアン・アンダーソン記者が言及した。

ドジャースは無理にトレードを成立させるのではなく、ヘルナンデスを左翼手、タッカーを本来の右翼手として起用し、中堅手はアンディ・パヘス外野手とトミー・エドマン外野手が併用される見通しだ。

この中で、特に重要な存在となるのがエドマンだ。外野だけでなく二塁手としても起用可能で、ミゲル・ロハス内野手、キム・ヘソン内野手、アレックス・フリーランド内野手、アンディ・イバネス内野手らとの競争に加わる。

ヘルナンデスは大谷翔平選手らと主軸を担う役割がある。33歳となった今も、左翼手での起用により守備負担が軽減されれば、打撃で好成績を残すことは十分に考えられるだろう。

ヘルナンデスが残留したことによるドジャースの動きについて、アンダーソン氏は「彼らはボビー・ミラー投手や球界を代表する有望株だったライアン・ウォード外野手の放出に前向きだと言われている。結局のところ、ヘルナンデスの残留は派手さのない慎重な決断のように感じられる。ドジャースは柔軟性と確実性、将来性と安定性を天秤にかけ、実績ある選手を球団に残す選択をした」と言及した。

