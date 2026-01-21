日本サッカー協会（JFA）は21日、U－21日本代表が3月にトルコへ遠征し、U－21アルバニア代表、U－21セルビア代表と対戦することを発表した。

2028年のロサンゼルスオリンピックを目指すU－21日本代表。2年後に控える本大会を見据え、今月はAFC U－23アジアカップサウジアラビア2026に参戦しており、グループステージを3戦全勝10得点無失点の首位で通過。決勝トーナメントに入ってからはU－23ヨルダン代表、U－23韓国代表を下して決勝戦へ進出し、大会連覇に王手をかけた。U－23中国代表との決勝戦は現地時間24日に行われる。

そんなU－21日本代表だが、3月にはトルコへ遠征し、2つの国際親善試合を戦うことが決定。アルバニア戦は3月27⽇（⾦）、セルビア戦は30日（月）にアンタルヤで開催され、会場やキックオフ時刻については調整中となっている。

アルバニア戦およびセルビア戦の開催決定に際し、U－21日本代表を率いる大岩剛監督はJFAを通じて次のようにコメントしている。

「3⽉にアルバニア、セルビアと対戦することが決まりました。2027年に⾏われるUEFA U－21欧州選⼿権の開催国として現在、強化している両国との対戦は、我々にとっても⼤きな経験となります。また、現在参加している AFC U－23アジアカップで得た経験値に加えて、ヨーロッパのチームと対戦することにより、フィジカル、パワーが持ち味のヨーロッパの基準を知るだけでなく、選⼿個々のレベルアップができる貴重な機会となります。この2試合を通じてさらに成⻑できるよう、しっかりと準備したいと思います」