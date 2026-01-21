@media (min-width: 768px) {

ロサンゼルス・ドジャースの大型補強が、MLB全体を揺るがす議論へと発展している。カイル・タッカー外野手の獲得を受け、オーナー陣がサラリーキャップ導入に向けて本格的に動き出す可能性が高まっているようだ。米メディア『ザ・スコア』のトム・ラミンスキー記者が言及した。

ドジャースはタッカーと4年総額2億4000万ドル（約379.4億円）という超大型契約で合意し、球界に衝撃を与えた。さらに、タッカー争奪戦に敗れたニューヨーク・メッツも、ボー・ビシェット内野手を3年1億2600万ドル（約199.2億円）で獲得し、リーグ内の不満に拍車をかけたとされている。

大谷翔平選手ら大型契約を続けるドジャースやメッツ、トロント・ブルージェイズ、フィラデルフィア・フィリーズが大規模な年俸総額を誇る一方で、マイアミ・マーリンズやタンパベイ・レイズら年俸総額の低い球団との差は開くばかりだ。

現時点でコミッショナーのロブ・マンフレッド氏は、サラリーキャップ導入を公に主張してはいない。しかし、フリーエージェント（FA）契約の締め切りや、レギュラーシーズンの日程変更など、制度改革には前向きな姿勢を示しており、水面下での議論は進んでいるという。

議論を呼んでいるMLBの年俸格差についてラミンスキー氏は「現行の労使協定は、12月1日をもって期限切れとなる。オーナー側は2月に給与総額の上限と下限に関する具体的な案を協議する見込みだ」と言及した。

