大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間16日、カイル・タッカー外野手（シカゴ・カブスFA）と4年2億4000万ドルで契約に合意したと報じられた。この大型契約を受け、他チームのオーナー陣が“カンカン”だという。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

同メディアは「ドジャースは先週、タッカーと4年2億4000万ドルの契約を交わし、MLBのオーナーたちの間で火に油を注いだ。ジアスレチックのエヴァン・ドレリッチ記者は、この巨額の契約を受けてオーナーたちが激怒している理由を明らかにした」と言及。

続けて、「メジャーリーグのオーナー陣は、タッカーがドジャースと契約を結んだことを受け激怒しており、オーナー側がサラリーキャップの導入を強く求めるのは100％確実だと、オーナー側の会話を把握している関係者が語っている」というドレリッチ記者による情報を伝えている。

MLBは現在の労使協定が今季終了後に失効する予定だが、新労使協定の協議ではサラリーキャップ導入が議題に上がることが有力視されている。ドジャースのタッカー獲得は、格差是正を求める勢力の動きをさらに強める可能性もありそうだ。

