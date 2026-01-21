悠々自適な株主優待生活を送り、『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）でも人気の個人投資家・桐谷広人さん。優待名人としてテレビ出演や講演会などに大忙しの桐谷さんですが、先日ある地方公演の後、びっくりする出来事があったそうです。一体、何が起きたのでしょうか。

◆桐谷さんのニセ者にご用心

――最近、ハッと驚くことがあったそうですね。どんな出来事に遭遇したのでしょうか。

桐谷さん：京都での講演が終わって、控え室に帰っているときに、和服を着たおばあさんが廊下に立っていて、「いつもお世話になっています」と挨拶して、栗きんとんをくださいましてね。

これまでにお会いしたことがない方だったので、その方のご主人と交流があったのかと考えてみたのですが、思い出せず……。話を聞いてみたところ、「LINEでいつも私から指導を受けている」というのです。

もちろん、私がLINEで投資の指導をすることはありません。ですので、連絡しているのは私のニセ者です。私のX（旧Twitter）にコメントを付けてくださった人に、私のニセ者が「桐谷です。LINEでつながりませんか？ 優待のいい情報を教えますよ」と連絡して誘い出すのです。

そして、私のニセ者と共謀している詐欺グループのサクラが「桐谷さんにお金を預けたら○倍になった」や「○千万円儲けた」などとあおります。さらに、私の秘書を名乗る人物が登場し、口座への振り込みを誘導するのです。入金すると、しばらくしてから連絡が取れなくなるというパターンです。

私に限らず、有名人が知らない人からお金を預かって、『増やしてあげる』ということは絶対にありません。けれど、このような投資詐欺に引っかかっている人が大勢いて、通算すると何百億円もだまし取られています。ですので皆さん、気をつけてください。

教えてくれたのは……桐谷広人さん

将棋棋士・投資家。日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』に出演し、現金を使わない「株主優待生活」が話題になった。現在はテレビや講演会、雑誌などで幅広く活躍。『日経マネー』（日経BPマーケティング）、『ダイヤモンドZAi（ザイ）』（ダイヤモンド社）で連載中。

※紹介している内容は、2024年8月1日に収録した動画から、一部抜粋して編集したものになります

文＝All About 編集部