「ギャップがあったかな」メジャー1年目を終えた小笠原慎之介、日米のキャ…

ワシントン・ナショナルズに所属する小笠原慎之介投手が『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』（以下、MLBトークライブ）にゲスト出演した。

今回の配信では、沖縄で自主トレを行っている小笠原投手にDJケチャップ氏が独占インタビュー。MLB1年目を赤裸々に振り返った。

小笠原投手はポスティング交渉期間終了間際に決まったナショナルズとの契約について言及。「本当にギリギリでオファーをもらって、慌ててワシントンDCに行って、メディカルチェックして、サインして。あっという間でしたね。」と振り返った。

日本とのキャンプの違いはあるかと質問されると、「練習内容も全然違います。全体メニューは短くて球数もそんなに投げない。ドラゴンズでは結構玉数投げてたので、そこでギャップがあったかなって感じですね。」と語った。

その上で小笠原投手は1年目の調整の難しさにも触れ「言語も違うし、全部が初めてだったので。英語ちゃんと喋れるかなって緊張とストレスもあったと思います。」と慣れないアメリカでの生活に苦しんだことを明かした。

さらに番組では、小笠原投手の移籍に関する裏話、渡米生活のやりがいなどについて話している。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】「全部が初めてだったので…」小笠原慎之介が渡米1年目の環境に苦戦？

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

https://www.youtube.com/watch?v=rkFfXsvfjzc&t=269s

