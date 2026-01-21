クラシックカーを通じて「一つのモノを愛しみ、受け継いでいく文化」を考える｜「チッタ ミラマーレ2026」3月に開催

2026年3月22日（日）、愛知県南知多町・東浜駐車場にて「チッタ ミラマーレ2026（città MIRAMARE 2026）」が開催される。このイベントは、チンクエチェント博物館が長年続けてきた活動の中から生まれたもので、当日は欧州の名車が約150台集う予定だ。

【画像】南知多の海辺の青空のもとにクラシックカーが集う「チッタ ミラマーレ」の様子（写真7点）

ここに集まる欧州車たちは、新しさや性能を競う存在ではなく、壊れては直され、人の手を受け取りながら、時間を重ねてきた車たちである。大量消費やスピードが優先されがちな現代において、「直しながら使い続けること」「手をかけることで、関係が深まること」という価値観は、決して当たり前ではなくなりつつある。主催者はそんな時代へのアンチテーゼとして、「使い捨て」ではなく「修復して使い続ける」という、今の時代にこそ必要なライフスタイルを、150台の参加車両を通じて表現するのだという。

チッタ ミラマーレ2026は希少車を並べるだけの「展示会」ではなく、南知多の美しい海を背景に、クラシックカーという存在を通して、モノとの向き合い方、人の手の意味、そして時間と共に生きる文化を静かに問いかける。チンクエチェント博物館の活動が「クルマを起点に、人と文化をつなぐ」という考え方へと歩みを進める今、大量消費ではなく、直しながら使い続けることで、文化を未来に紡いでいくことの大切さを教えてくれる貴重なイベントになることだろう。

チッタ ミラマーレ 2026（città MIRAMARE 2026）

開催日：2026年3月22日（日）

会場：東浜駐車場（愛知県南知多郡南知多町）

募集台数：150台

募集条件：2000年までに生産された欧州車（欧州メーカーの四輪のみ）

参加費 4,000円／台

募集締切：2026年2月20日（金）

※定員に達し次第、締切を早める場合があります。

※見学についてはこちらを参照ください。

【問い合わせ】

PICCOLA RINASCITA （チンクエチェント博物館）

チッタ ミラマーレ 2026 実行委員会

TEL ： 052-871-6464

FAX ： 052-882-1105

Mail : ciao500ciao@gmail.com

イベント詳細・申込フォーム

museo500.com/miramare