今日の運勢は？ ★2026年1月22日（木）12星座占いランキング！ 第1位は魚座（うお座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年1月22日（木）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月22日（木）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の草彅健太（くさなぎ・けんた）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は魚座（うお座）！ あなたの星座は何位……？内なる直感が冴える一日。自分の感覚を信じて決断すると良いでしょう。静かな場所で過ごす時間を大切にして。周囲に流されず、自分らしさを保つことで新しい可能性が開けるはずです。朝の身支度を丁寧にするとさらに運気アップ。新しい学びや新しい視点に触れられる日。普段読まないジャンルの本や、異分野の情報に目を向けてみましょう。迷いを感じても、それは成長のサイン。複数の選択肢を比べることで、最適な道が見えてくるかも。金のアクセサリーが◎自分の心地よさを優先すると良い日。無理に頑張ろうとせず、肩の力を抜いて楽しむ姿勢が大切です。趣味や自己表現に関しては、やや空回りしやすいかも。完璧を求めず、プロセスを楽しむと良い形に。迷ったら空を見上げるようにしてみて。量より質の人付き合いを大事にする日。大勢で集まるより、信頼できる人とじっくり話す時間を作りましょう。SNSからは少し距離を置いて、静かに自分と向き合うと良さそうです。夜は早めに休むようにして。生の野菜を食べると、心が軽くなりそう。ハードルを下げるとうまくいきやすい日。誰かと共同作業をする時は、相手の立場に立って考えてみて。完璧を求めすぎると疲れてしまうので、小さな不満は流す余裕を持つように。手足をストレッチすると、前向きな気持ちに。メモを取ることが助けになる日。情報のやり取りや連絡が多くてバタバタしそう。複数の案件を抱えている人は、優先順位をつけて一つずつ片付けましょう。焦らず着実に進めることで、夕方にはスッキリします。ドーナツやロールケーキでご褒美を。真面目に取り組む姿勢が評価される日。派手さはなくても、コツコツと進める地道な作業が成果につながります。ただし完璧主義になりすぎず、ほどほどにする勇気も必要。体が温まる飲み物をとって、息抜きも忘れずに。ショッピングが楽しくなりそうな日。ワクワクするものや、欲しかったアイテムが見つかるかもしれません。ただし、期待した収入が遅れる流れもありそう。衝動買いは避け、本当に必要なものか一晩考えてから決断を。植物を眺めると冷静になれそう。家庭のことや住環境について見直す日。今まで放置していたことに、しっかりと目を向けましょう。ただし、完璧を目指さず「今日はここまで」と割り切る柔軟さも大切。ケンカやトラブルになりそうなことは、無理せず明日に回して。キャンドルやお香を焚くと◎過去のことを引きずりやすい日。終わったことにクヨクヨせず、今できることに集中しましょう。一人で抱え込まず、信頼できる人に相談するとスッキリします。夜は早めに寝て、明日への切り替えを意識すること。髪や爪を丁寧にお手入れしてあげて。重たい決断が必要になりそうな日。現実を直視する勇気が必要ですが、一人で背負い込まないこと。専門家や経験者の意見を聞くことで、解決の糸口が見つかります。緑黄色野菜を食べると、冷静さを保てそう。無理がたたってしまいそうな日。優しさから引き受けすぎないよう注意しましょう。相手のためと思っても、自分が疲弊しては本末転倒です。「できないことはできない」と線引きする勇気を。モヤモヤしたら、星を眺めてみて。停滞していた状況が動き始めそうです。過去に手放したものや、うまくいかなかった人間関係を見直すと、新しい形で前進できる可能性があります。変化を恐れず、柔軟に受け入れてみましょう。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）東京・池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者からの依頼も多い。