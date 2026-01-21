19日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した佐伯貴弘氏と館山昌平氏が、3月に開催されるワールドベースボールクラシック（WBC）侍ジャパンに選出された阪神・佐藤輝明について言及した。

佐伯氏は「経験というところで外野を守っていましたし、いろんなポジションがこれから選ばれる選手でポジションが変わったりとかするとは思うんですけど、両方守れる貴重さと、昨年から確実性が出てきました。打点102というところの打点というところに期待したい選手の一人ですね」と、攻守両面での期待を寄せた。

館山氏は「佐伯さんも言われた通り、内外野守れるところもそうなんですけど、彼は身体がタフじゃないですか。どんなことがあるかわからない国際大会の中で、頼りになるのは試合に出続けるタフさとか、打点を稼ぐというところを含めて、軸になってくる選手の一人だと思いますね」と故障しない体の強さを褒めた。

佐藤輝明は昨季139試合に出場して、打率.277、40本塁打、102打点で本塁打と打点の二冠王に輝き、チームのリーグ優勝に貢献。守っても、サードでゴールデン・グラブ賞を受賞した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』