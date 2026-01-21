ヒット商品やサービスを手掛ける企業のキーマンにお話を伺う企画「#お仕事図鑑」。

今回は「イノベーションに情熱を。ひとに思いやりを。」を掲げる製薬業界のリーディングカンパニーの1つ「第一三共」の先輩社会人にインタビュー。



約9年間MRをした後、現在は採用業務を担当している井上洋大さんに、第一三共のMR・採用担当の仕事内容について伺いました。





PROFILE 井上 洋大さん 新卒採用・キャリア採用・障がい者採用等、採用業務全般を担当。

特に、新卒採用をメインで担当しており、採用計画や人材要件に基づく優秀人材の獲得に向けて、日々尽力している。



採用担当の業務は2022年度から担当しており、それまでは約9年間、MRに従事。



INDEX 現在のお仕事内容 MR時代の業務について 採用担当の難しさ 第一三共の働きやすさ 第一三共が求める人物像 大学生へのメッセージ

MRってどんな仕事？

ーー自己紹介をお願いします。

第一三共 人事部 人材採用グループの井上洋大です。2013年に大学の文学部を卒業し、新卒としてMR（製薬会社の営業職）という職種で入社いたしました。その後半年間の研修を経て、愛媛県松山市を担当する営業所に配属となりました。



開業医や基幹病院の担当として約7年間業務に取り組んだ後は、愛知県名古屋市を担当する営業所に異動となり、大学病院を担当するMRとして2年間働いておりました。2022年に人事部へ異動となり、今に至るまで採用担当をしております。

ーー現在の仕事内容を教えてください。

現在は新卒採用やキャリア採用などの採用業務全般を担当しております。その中でも特に新卒採用を主に担当しており、採用計画や人材要件に基づく人材の獲得に向けて、日々尽力しております。具体的にはインターンシップ・仕事体験や説明会の企画、採用における面接対応等をしています。

ーーMR時代の業務について教えてください。

MRは医療用医薬品の医薬情報担当者です。医療従事者の方々への適切な情報提供に加え、実際に医薬品を使用された際の有効性や安全性の情報を回収するといった、医薬品の適性使用推進の役割も担っておりました。これは、MRならではの特徴かと思います。

ーーMRの難しさはどこにありますか。

情報提供活動や情報収集活動における医療パートナーとしての「誠実さ・倫理観」と、営業職としての「成果」の両立が求められることですね。ただ第一三共が取り扱う医薬品に自信を持っているため、成果を追求することは地域の患者さんへ自社の医薬品をお届けできていること、地域の医療に貢献することと同義だと捉えて活動していました。そのため、難しさは感じるものの、やりがいも感じていました。

また、患者さんやご家族と直接コミュニケーションを取ることができないのも難しさの一つです。我々が情報提供する相手は専門知識を保有した医療従事者の方々です。そのため、提供する情報やコミュニケーションスキルは非常に高いレベルで求められます。やりがいを持ちながら自分のスキルを磨き上げられる環境でした。

ーーMRは理系出身者が多いイメージだったのですが、井上さんのように文系出身者でも活躍できる土台はあるのでしょうか。

あります。MRで入社した同期が40名ほどいるのですが、その内3分の1は文系出身です。研修期間があり、MRとして必要な基礎知識を身につけられるカリキュラムは整っておりますので心配なさらないでください。また、MRは抽象的に言えば社会貢献度の高い営業職ですので、文系の方でも全く問題ないことがわかるかと思います。入社後に学生時代の専攻を意識するような場面もほとんどありません。

ーー採用担当の難しさを教えてください。

社内外の関係者が多いことです。多くの部署や学生の皆様、他社の採用担当の方々など様々です。学生の方々の人生の分岐点に関わる責任を感じながら、MRで培ったスキルを活かし日々業務に励んでおります。

社員に求められる「DS Core Behavior」

ーー第一三共で働きやすさを感じるポイントがありましたら教えてください。

大きく2点あります。

まずは、多様性が認められており個人を尊重する文化が根付いているところです。年次や部署にかかわらず、手を取り合って協働できる環境があります。新入社員に対して先輩社員が「わからないところある？」といった声掛けをしている場面はよく見ます。私自身も「自分がどんなに忙しそうにしても、声をかけてもらって構わないからね。」と言われた経験があり、救われた経験があったので、後輩にもそのような声がけを心掛けています。また、幹部社員の方々が積極的に若手の意見に耳を傾けていて、風通しの良さも魅力だと思います。

次に、福利厚生です。福利厚生が良いと言われている製薬業界の中でも、トップクラスの環境が整っていると感じております。ライフイベントに伴う休暇や手当のサポート、フレキシブルな勤務制度などが充実しており、安心して日々の業務に取り組める土台はあると思います。

※第一三共が取り扱う製品と一緒に

ーー貴社の求める人物像について教えてください。

第一三共が掲げる価値観「DS Core Behavior」に共感していただける方々ですね。「Be Inclusive & Embrace Diversity（多様性を大切に、良い成果を生み出す）」、「Collaborate & Trust（仲間を信頼して、協働する）」、「Develop & Grow（学び合い、成長する）」という3つの要素を持った学生の方々に入社していただけると嬉しいです。

ーー大学生に向けてメッセージをお願いします。

これから就活が本格化すると思いますが、企業に入社することをゴールとするのではなく、仕事を通じてどのように社会貢献していくかを考えていただければと思います。製薬会社は人々の健康や命に関わるということで苦労することもありますが、それを乗り越えることでやりがいを感じる場面も多いです。進路選択に良い影響を与えられるようなイベントを今後も開催していく予定ですので、少しでも第一三共に興味のある方はぜひご参加いただければと思います。

皆様が社会人として最適な一歩目が踏み出せるように応援しております。









＝＝＝＝＝

取材：柴澤 実歩（ガクラボメンバー）

執筆：浅井 宏允（ガクラボメンバー）

編集：学生の窓口編集部

取材協力：第一三共株式会社

＝＝＝＝＝



