「検討し始めている」ドジャース、ロースター枠整理に動き出す！？　米メ…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、40人のロースター枠に空きが無い状況となっている。今後の補強等と考えると人員整理の必要があるといえるが、ボビー・ミラー投手とライアン・ウォード外野手の2名は整理対象の筆頭かもしれない。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

ミラーはメジャーデビューした2023年にいきなり11勝を挙げた先発右腕だが、2024年は2勝、2025年は0勝と結果を残せず。ウォードは昨季マイナーで36本塁打を放つなど活躍を見せたが、シーズン中のメジャー昇格は叶わなかった。

同メディアは「先日カイル・タッカー外野手の獲得が報じられたチームは、来月のスプリングトレーニング開始前にロースター枠を削減する方法を検討し始めている。ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者は、テオスカー・ヘルナンデス外野手を残留させる意向だと報じている。その代わりに、ウォードとミラーをトレードに出す予定だ」と言及。

続けて、「アンドリュー・フリードマン編成本部長とブランドン・ゴームズGMは、過去2年で実行したマイケル・ブッシュ内野手、ギャビン・ラックス内野手のトレードと同様の戦略を取り、ロースターの余剰選手をマイナー強化のためにトレードに出すことを検討するかもしれない」と記している。

