さとう珠緒、衝撃の酒癖を告白「気がついたらおじさんと…」

ABEMAのバラエティ番組『愛のハイエナ season5』#3が20日に配信された。

さとう珠緒、衝撃の酒癖を告白

番組のスタジオゲストには、さとう珠緒が登場。酒にまつわるトークでは、「お酒は弱いけど大好き」と語るさとうが衝撃の酒癖を告白する。

さとうは「酔うと知らない人と仲良くなっちゃう」といい、「前に女の子と2人旅をして、気がついたらおじさんと3人旅になっていた」と驚きのエピソードを披露。

さらに、「いまだに1人で飲みに行くと、隣のおじさんとかおばさん、誰でも話しかけて2軒目行っちゃったり……」と語ったうえ、酔うと「マッサージとかしたくなる」と特殊な酒癖も明かし、MC陣は「最高じゃないっすか」と爆笑していた。

『愛のハイエナ season5』#2は現在、「ABEMA」にて無料見逃し配信中。

さとう珠緒（53）、衝撃の酒癖告白！



「気がついたらおじさんと」

「酔うとマッサージとか…」



ABEMA『愛のハイエナ season5』

毎週火曜夜11時から無料放送中！ — ABEMA 愛のハイエナ (@aihaiena_ABEMA) January 19, 2026