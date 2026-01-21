ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」が、大分県で4月25日、26日の2日間にわたって開催される大型音楽フェスティバル『ジゴロック2026 supported by ニカソー』への出演者を選出する「『ジゴロック2026』出演オーディション」を、14日より開催している。

『ジゴロック2026』メインステージへの出演権

「『ジゴロック2026』出演オーディション」は、「17LIVE」で活躍中の認証ライバーであれば、誰でも参加が可能。アプリ内イベントで選出された計10名のライバーは、2026年3月頃に実施予定のオーディション番組に出演することができ、見事オーディションで選出された2名は、2026年4月25日、4月26日に大分スポーツ公園で開催する『ジゴロック2026 supported by ニカソー』のメインステージへ出演できる権利が贈呈される。さらに、メインステージへ出演する2名は、テレビ大分の情報番組にも出演できる予定だという。