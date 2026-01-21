パリ・サンジェルマン（PSG）を率いるルイス・エンリケ監督が敗戦への不満を爆発させた。20日、フランス紙『レキップ』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節が20日に行われ、PSGは日本代表MF守田英正がフル出場したスポルティングに1－2で敗戦。74分にルイス・スアレスに先制弾を許すと、6分後にフヴィチャ・クヴァラツヘリアのゴラッソで追い付いたが、90分に再びL・スアレスにネットを揺らされた。

90分間を通して主導権を握り、ボール保持率やシュート本数で大きく上回りながらも、土壇場の失点で敗れたPSG。現時点では暫定5位につけているが、現地時間21日に行われる試合の結果次第では、決勝トーナメントへのストレートイン圏内から転落する可能性も浮上している。試合後、エンリケ監督は「説明は簡単だ。これがサッカーというものだ」と切り出しつつ、次のように言葉を続けた。

「今シーズンのアウェイゲームの中で間違いなく最高の試合だった。相手を圧倒したが、ピッチ上には一つのチームだけが存在しているわけではない。勝利に値する内容だったが、それがサッカーというものだ。残念だし、非常に不公平だ。しかし、試合に勝つためには得点しなければならない。私は選手たちとチームを誇りに思っている。アウェイで戦うために必要な姿勢と精神力を示したからだ。今後には非常に自信を持っている。競争力を発揮する準備は整っている」

直近ではパリFCに歴史的初白星を献上し、リーグ・アンでも2位に甘んじるなど、やや難しい時期を過ごしている。こうしたことについてエンリケ監督は「私は選手たちの気持ちを理解している。サッカーがクソみたいなスポーツだから負けたんだ。パリFCに敗れ、アスレティック・ビルバオと引き分け、そして今夜もだ。もう慣れっこだ。フラストレーションは溜まるし、選手たちの気持ちも理解できる」とコメントしている。

【ハイライト動画】PSGは土壇場の失点でスポルティングに敗れる