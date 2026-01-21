@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、クレイトン・カーショー投手が現役を引退した。現役最後の登板となったのはトロント・ブルージェイズと戦ったワールドシリーズ（WS）の第3戦だったが、チームは同戦の使用球をプレゼントしていたという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

同戦のカーショーは、両チーム5-5の同点で迎えた延長12回表2死満塁の場面でリリーフ登板。ヒットはもちろん、四球も許されないという難しい状況だったが、フルカウントまでいきつつも二ゴロに抑え大ピンチを切り抜けた。

同メディアは「編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏は、最後に心に残る思い出をカーショーに贈った。それは、メジャーで最後のアウトを奪ったボールだった。彼は二ゴロでイニングを終えたが、ボールは彼が捕球する前にスタンドへ転がり込んだ。青い人海にボールが紛れてしまったにもかかわらず、フリードマン氏はなんとかボールを取り戻した」と言及。

続けて、「ジアスレチックのアンディ・マカロー記者は『ボールをキャッチしたファンは最終的にフリードマン氏に連絡を取った。ボールはカーショーの自宅に届き、妻のエレンさんがクリスマスプレゼントとして夫に渡した』と記した。本人もこの件について、『鑑定書などはないが、本物のボールに見える。だから、僕はこれを取っておくつもりだ』と言及した」と記している。

