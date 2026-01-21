レアル・マドリードに所属するブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールが、ファンからのブーイングに関して言及した。20日、スペイン紙『アス』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第7節が20日に行われ、レアル・マドリードはモナコに6－1で大勝した。左ウイング（WG）で先発出場したヴィニシウスは26分にキリアン・エンバペ、51分にフランコ・マスタントゥオーノのゴールをお膳立て。55分には鋭いクロスでオウンゴールを誘発すると、63分にはドリブル突破からゴラッソを叩き込むなど合計4ゴールに関与する圧巻のパフォーマンスを披露した。

チームの不安定な成績もあり、ここ最近は本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』でもブーイングを浴びせられているヴィニシウス。現地時間17日に行われたラ・リーガ第20節レバンテ戦では、クラブOBであるシャビ・アロンソ前監督の解任やコパ・デル・レイ（国王杯）によって不満を溜め込んだサポーターから指笛が鳴らされていた。

大活躍したモナコ戦後、ヴィニシウスは自身を取り巻く状況について「ブーイングはとても悲しかった。落ち着けるはずのホームでブーイングされたくはないし、ここ最近は快適だと感じられなかった。プレーが悪かったり、ミスしたりすると彼らはブーイングをする。彼らには当然の権利がある。チケットを買うのに大金を支払っているのだから。理解することはできないが、僕はクラブのために戦い続けるためにここにいる」と率直な胸の内を明かしている。

また、確執も噂されていたX・アロンソ前監督の退任については「何もできることはなかった。全力を尽くすことしかできない。常にベストな状態とは限らないが、常にチームのために全力を尽くしてきた。他の選手がゴールを必要としていたらアシストしたし、守らなければならない時は守ろうとしてきた。もちろん僕はチームで最高のDFではないし、そのための選手は他にいるんだ」と前置きしつつ、次のように言葉を続けた。

「メディアは言いたい放題だし、ファンは僕を批判しなければならないと思っている。でも、成長するための最適な方法はベルナベウで世界最高のファンに迎えられることだと思っている。これまでも言ってきたが、ここでの要求は高く、常に最高の状態でなければならない。昨年は思うようなプレーができず、辛い時期もあったが、常に前進し続けることが重要だ。長くここにいたいと思っているよ」

ヴィニシウスの現行契約は2027年6月末まで。交渉が難航しているとも報じられる中、「契約はまだ一年残っているし、とてもリラックスしているよ。会長を信頼しているし、会長も僕のことを信頼してくれている。良い関係性を築けているし、いずれ上手くいくだろう。急いでいないよ」と強調した。

【ハイライト動画】レアルがモナコを6発粉砕！ ヴィニシウスは4得点に関与