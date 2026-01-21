@media (min-width: 768px) {

ワシントン・ナショナルズに所属する小笠原慎之介投手が『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』（以下、MLBトークライブ）にゲスト出演した。

今回の配信では、沖縄で自主トレを行っている小笠原投手にDJケチャップ氏が独占インタビュー。MLB1年目を赤裸々に振り返った。

メジャー1年目について問われた小笠原投手は「生きてるなっていう感じの1年だったかなと思います。」と振り返った上で、「気づいたら髭も生えてるし、みたいな感じです。」と自身の風貌に触れた。

髭を伸ばし始めたきっかけについて、「怪我した時にフロリダに戻ったんですよね。その時に、日本人にも記者にも合わないので、どこまで伸びるのかっていうのをちょっと気になっちゃって…（復帰まで）6週間と言われていたので伸ばしてみようかなと。」と語った。

髪を伸ばしたことについても問われ、「街のバーバーに入ってお任せでって言うのが怖い。どうなるか分からないじゃないですか。だから日本に帰るまで切るのやめようかなって思ってたら、意外といい感じに伸びちゃって。そのまま伸ばしてます。」と日本との生活環境の違いに触れた。

さらに番組では、2025年のナショナルズとの契約の裏話、スプリングトレーニングにも触れ、小笠原投手は「（アメリカは）練習内容も全然違います」と明言。番組ではその理由についても話している。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】「練習内容も全然違います」小笠原慎之介が語る日米のキャンプの最大の違いとは？

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

