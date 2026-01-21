

米野球殿堂は20日（日本時間21日）、全米野球記者協会（BBWAA）による投票でアンドリュー・ジョーンズ氏の殿堂入りを正式に決定した。



アトランタ・ブレーブスやニューヨーク・ヤンキースなどで活躍し、MLB通算434本塁打、10年連続ゴールドグラブ賞という輝かしい実績を残した名外野手が、資格9年目で必要な得票率75％を突破し78.4％の支持を獲得して殿堂入りを果たした。



ジョーンズ氏はオランダ領キュラソー出身で、1996年にブレーブスでメジャーデビューし、17シーズンにわたってMLBの中堅手として活躍した。攻守両面に優れ、守備では10年連続のゴールドグラブ賞、打撃でも434本塁打というパワーを誇った。



日本の野球ファンにとっては、東北楽天ゴールデンイーグルスでのプレーが強く印象に残る選手でもある。



2013年〜2014年に楽天でプレーしたジョーンズ氏は、メジャー仕込みの打撃と守備力でスタジアムを沸かせ、移籍初年度にはチーム初のリーグ優勝と日本一に貢献した。



球界のトップレベルで培った技術を日本でも遺憾なく発揮し、多くのファンの記憶に刻まれている。



今回の殿堂入りは、初年度の投票では得票率7.3％にとどまるなど簡単にはいかなかったが、年を追うごとに支持を伸ばし、9年目でついに殿堂入りラインを突破した。守備力、歴史的な実績、そして長年MLBで信頼され続けた価値が改めて評価された結果といえる。



ジョーンズ氏の殿堂入りは、MLBファンだけでなく、日本の野球ファンにとっても誇らしいニュースだ。



メジャーリーグ最高峰の栄誉を手にした選手が、かつて日本球界で躍動した事実は、今振り返っても貴重な出来事であり、日本とMLBの絆を象徴する瞬間となった。









The moment Andruw Jones became a Hall of Famer 🥹

