ロサンゼルス・エンゼルスの菊池雄星投手が19日（日本時間20日）、自身のインスタグラムを更新。埼玉西武ライオンズ時代の後輩・髙橋光成投手と再会した一時を共有した。



菊池の投稿には瑠美夫人、髙橋の3ショットの写真が掲載された。



続けて「先日、高橋光成選手が僕に会うためだけに1泊2日でカリフォルニアの自宅まで来てくれました。夫婦で昔から応援している大切な後輩です。いつも野球に真摯に取り組み、人に優しいナイスガイです。数時間のみの再会でしたので、わざわざカリフォルニアに来てくれた彼に、何をプレゼント出来たかはわかりませんが、とても楽しい時間になりました」と文章が綴られている。



菊池は2018年まで西武に所属。NPB8年間で通算158試合に登板し、73勝46敗、防御率2.77をマーク。左のエースとして長らくチームを支えた。



MLBでも4球団を渡り歩きながら通算7シーズンプレー。通算199試合に登板し、48勝58敗、防御率4.46の実績を残している。



現在はエンゼルスの先発ローテーションの一角としての地位を確立し、今季もフル回転する見込みだ。



髙橋は2014年ドラフト1位で西武に入団し、プロ1年目から一軍で8試合に登板。菊池が抜けた2019年シーズンに自身初の2桁勝利となる10勝（6敗）をマーク。2021年から3年連続2桁勝利を達成し、西武の中心投手として現在も活躍中だ。



髙橋は今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を目指したが、今年1月に西武残留を決断。強い覚悟を持って新たなシーズンに挑みたい。











【投稿】菊池の美人妻も同席！高橋との3ショットがこちら

菊池雄星のインスタグラムより



