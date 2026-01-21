「投手育成に定評がある」千賀滉大、他球団で再出発も？　米紙がトレード…

@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

千賀滉大 最新情報

ピッツバーグ・パイレーツが、ニューヨーク・メッツに所属する千賀滉大投手とブレット・ベイティ内野手のダブル獲得を狙っているかもしれない。米メディア『ラム・バンター』が報じている。

メッツはカイル・タッカー外野手の獲得に失敗した後、土壇場でボー・ビシェット内野手と契約した。

[sp_ad]

基本的にビシェットは遊撃手としてプレーしているが、メッツでは三塁を守るとの見方もある。

そうなれば三塁のポジションを巡る争いは熾烈となり、昨季ブレイクして市場価値が最も高くなったベイティを、このタイミングでトレードに出すという選択肢も考えられるようだ。

そこで同メディアは、パイレーツがベイティを獲得するチャンスだと見ている。

その取引を円滑に進めるために、もしメッツが千賀の放出を考えているなら、千賀の契約を引き受ける形でベイティのトレード交渉に加えるのも有効だと、同メディアが提言した。

実現すれば、パイレーツにとっては三塁だけでなく、投手陣の強化にも繋がる。

同メディアは「パイレーツがトップクラスのフリーエージェント（FA）市場に本格参戦することは現実的ではない。

その代わり、他球団が大型補強を行うことで、これまで市場に出なかった選手が動く恩恵を受けることはできる。

ベイティが平均以上の左打ち打者として新たに加われば、三塁問題を解決する存在となる。

一方の千賀も、サイ・ヤング賞候補になる日はそう遠くない。

何よりパイレーツは投手育成に定評のある球団だ」と伝えている。

【関連記事】

【了】