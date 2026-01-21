マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、ボデ／グリムト（ノルウェー）戦の敗北を謝罪した。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が20日に行われ、マンチェスター・シティは敵地でボデ／グリムトと対戦。前半に2失点を喫するなど、3点を先行される展開となると、60分にはラヤン・シェルキが1点を返したが、62分にロドリが退場となったことも影響し、マンチェスター・シティはこのまま1－3で敗れた。

ボデ／グリムトに今大会初白星を許す金星を献上し、公式戦2連敗となった試合後、フル出場したハーランドはイギリスメディア『TNT Sports』で「僕には答えがない。本来決めるべきゴールを決められなかった責任は僕自身にある」と語りながら、次のように続けた。

「ただすべての人に謝罪をする。マンチェスター・シティのサポーター全員に、そして今日遠征に来てくれたサポーター全員にね。結局のところ、これは恥ずべきことだ」

「ボデ／グリムトの選手たちは素晴らしいフットボールを披露した。最終的には当然の勝利だった。正直なところ、答えがないので、なんと言っていいかがわからない。ただ、申し訳ないと言うしかない」

【ハイライト動画】ボデ／グリムトに敗れて公式戦2連敗のマンチェスター・シティ