大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手をトレードで獲得する筆頭候補にあげられてきた。しかし、ドジャースは別のエース級投手の獲得に動いている可能性が浮上した。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマイケル・ブローナー記者が言及した。

スクバルはア・リーグのサイ・ヤング賞を2年連続で受賞し、2025年がタイガースとの契約最終年となる。そのため、今オフはトレードの可能性が常に取り沙汰されてきたが、年俸調停を巡る対立が一気に事態を加速させた。

そこでドジャースがスクバルを獲得するとの噂が浮上したが、彼らはスクバルではなく、ミルウォーキー・ブルワーズのフレディ・ペラルタ投手獲得に強い関心を示しているという。

ドジャースがペラルタの獲得に成功すれば、すでに大谷翔平選手ら豪華な投手陣を擁しているため、スクバル争奪戦から身を引く可能性が高い。そうなれば、豊富なプロスペクトと大胆な決断力を併せ持つ数少ない球団の1つを失うことになり、スクバルのトレード実現性は大きく下がるだろう。

注目を集め続けるスクバルの動向について、ブローナー氏は「他球団が動きを見せる可能性は依然としてあり、現時点で驚くべき展開は起こり得る。しかしドジャースが関与しない場合、彼のトレード実現性は大幅に低下するだろう」と言及した。

