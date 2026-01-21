格闘ゲームの祭典、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」が近づいてきました！この熱狂の舞台で、ファン垂涎の『ストリートファイター6』限定コラボステッカーが無料で手に入るチャンスがあることをご存知でしょうか？

熱狂のグランドファイナルで「緑のすごいヤツ」と出会う！

2026年1月31日、パシフィコ横浜で開催される「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナル」。この熱狂の舞台に、昨年に引き続き太陽ホールディングスがコラボブースを出展します！今年はなんと、『ストリートファイター6』コラボステッカーが数量限定で初配布されるというから、これは見逃せません。

ゲームを支える縁の下の力持ち、太陽ホールディングスとは？

「太陽ホールディングス？何の会社だろう？」そう思われた方も多いのではないでしょうか。実は、この会社こそが、皆さんの愛するゲーム機を影で支える、世界シェアNo.1の化学メーカーなんです。

彼らの主力製品は、その名もソルダーレジスト。これは、スマートフォンやPC、ゲーム機など、あらゆる電子機器の心臓部であるプリント基板を覆っているあの「緑色の絶縁インキ」のことです。

ソルダーレジストの主な役割

ほこりや熱、湿気といった外部環境からデリケートな回路を守ります。電子部品を取り付ける際に、必要な部分以外にはんだが付かないようにします。回路パターン同士がショートするのを防ぎ、電子機器が正常に動くための電気的な絶縁性を保ちます。

まさに、ゲーム機の性能を最大限に引き出し、安全にプレイし続けるための「縁の下の力持ち」。最新のハードウェアから、ゲームセンターのアーケード筐体まで、あらゆるゲーム機器のプリント基板を守っているんですよ。

『ストリートファイター6』コラボブース「めっちゃ緑のすごいヤツ。」の全貌

今年のコラボブースのコンセプトは、その名も「めっちゃ緑のすごいヤツ。」。太陽ホールディングスのコーポレートカラーであり、ソルダーレジストの象徴的な色である「緑」を基調に、『ストリートファイター6』のキャラクターたちがデザインされています。

ブースでは、ソルダーレジストの奥深い世界を、動画や会社案内パンフレット、さらにはクロスワードクイズといったユニークな形で楽しく学べる工夫が凝らされているそうです。ゲームを楽しみながら、普段知ることのないテクノロジーの秘密に触れることができるなんて、これは面白そうですね！

25種の限定コラボステッカーを無料でゲットするミッション攻略法

そして、ファンにはたまらない目玉が、限定コラボステッカーです！太陽ホールディングスの「緑色」で統一された限定デザインのステッカーは、なんと全25種類。2025年8月までの追加キャラクターも含まれるとのことなので、お気に入りのキャラクターがいるか、ぜひチェックしてみたいですね。（残念ながら、テリーや舞は含まれないそうです。）

ブースでは、会場で配布されるキャンペーンチラシに記載された3つのミッションをクリアすることで、おひとり様最大3枚のステッカーを無料で手に入れることができます。ステッカーはランダム配布なので、誰が当たるかはお楽しみ！コンプリートを目指すもよし、推しキャラを狙うもよし、ぜひチャレンジしてみてください。

さらに、『ストリートファイター6』コラボデザインの会社案内パンフレットも数量限定で配布されます。こちらもぜひ手に入れておきたいコレクターズアイテムですね。

イベント概要と太陽ホールディングスのeスポーツへの貢献

ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025 グランドファイナルCAPCOM2026年1月31日（土）パシフィコ横浜 展示ホールD (神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1)

太陽ホールディングスは、「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」にトップパートナーとして協賛しています。「楽しい世界は、楽しむ人がつくりだす。」というブランドステートメントを掲げる彼らは、eスポーツに不可欠なIT機器の基盤技術を支えることで、私たちファンが最高のゲーム体験を享受できる環境づくりに貢献しているのです。

太陽ホールディングスについて

最後に

東京都豊島区西池袋一丁目11番1号 メトロポリタンプラザビル16階1953年9月29日

ゲームの興奮を味わいながら、普段は見えないテクノロジーの奥深さに触れることができる今回のコラボブース。私も今からどんな発見があるのか、そしてどんなステッカーが手に入るのか、非常にワクワクしています！

『ストリートファイター6』の熱い戦いを応援しつつ、ぜひ太陽ホールディングスのブースにも足を運んで、「めっちゃ緑のすごいヤツ。」の秘密を探ってみませんか？きっとあなたのゲームライフが、さらに豊かなものになるはずです！

