長年チームのエース格として先発ローテーションを支え、国際大会でも結果を残してきた右腕。近年は安定感を欠く登板が続き、直近シーズンの成績低下が代表選考に大きく影響する状況となっている。［1/6ページ］

実績組先発の評価

戸郷翔征

・投打：右投右打

・身長／体重：187cm／85kg

・生年月日：2000年4月4日（25歳）

・経歴：聖心ウルスラ学園高

・ドラフト：2018年ドラフト6位（巨人）

・2025年成績：21試合登板（111回）、8勝9敗、87奪三振、防御率4.14

2025年は大不振に陥った戸郷翔征。前回のWBCをはじめ、侍ジャパンの常連となっているが、第6回WBCでは代表漏れの可能性がありそうだ。

2018年ドラフト6位で読売ジャイアンツに入団すると、高卒2年目に先発ローテーションに定着し、9勝を記録。

2022年には自身初の2桁12勝を挙げ、最多奪三振（154個）のタイトルを手にした。

翌2023年に開催された第5回WBCでは、2試合（5回）を投げ、9奪三振、防御率1.50の好投を披露。世界一達成に貢献した。

さらに2024年は26試合登板（180回）を投げ、12勝8敗、156奪三振、防御率1.95と傑出した成績をおさめ、自身2度目の最多奪三振を獲得。

ところが、2025年は開幕から打ち込まれる試合が続き、二軍降格を味わった。最終的に21試合に登板したが、8勝9敗、防御率4.14と大きく成績を落とした。

第6回WBCへの出場は、厳しい立ち位置となっている。

若くして国際大会を経験し、将来の柱として期待されてきた先発右腕。近年は規定投球回を維持する一方で被本塁打が増加し、本来の支配力を示し切れなかった点が選考の判断材料となりそうだ。［2/6ページ］

若手先発右腕の立場

髙橋宏斗

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／86kg

・生年月日：2002年8月9日（23歳）

・経歴：中京大中京高

・ドラフト：2020年ドラフト1位（中日）

・2025年成績：26試合登板（171回2/3）、8勝10敗、138奪三振、防御率2.83

前回大会ではチーム最年少で選出された髙橋宏斗。2025年は成績を落としており、今大会の代表入りは微妙な立ち位置となっている。

中京大中京高から2020年ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団。高卒2年目の2022年に一軍デビューを飾った。

同年は19試合の登板で6勝7敗、防御率2.47、奪三振率10.34をマーク。白星には恵まれなかったが、高い能力を示した。

その後、高卒3年目にして第5回WBCで侍ジャパン入り。同大会では救援で3試合に登板し、世界一に貢献した。

さらに、2024年には21試合登板（143回1/3）を投げ、12勝4敗、防御率1.38と圧巻の投球を見せ、最優秀防御率を獲得。

しかし、自身初の開幕投手を務めた2025年は、開幕から不調に苦しんだ。

シーズン後半は巻き返し、最終的に26試合登板で8勝10敗、防御率2.83を記録したが、自己ワーストの11本のアーチを被弾。本来の姿から程遠い内容となった。

国際大会での実績がある投手だが、今大会は当落線上と目されている。

リーグ屈指の安定感を誇る左の中継ぎとして評価を高め、直近シーズンは抑え役も経験した投手。数字面では申し分ないが、国際舞台でのアピール機会が限られた点が判断材料となりそうだ。［3/6ページ］

左の中継ぎ評価

森浦大輔

[caption id="attachment_246477" align="aligncenter" width="530"] 広島東洋カープの森浦大輔（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・身長／体重：175cm／78kg

・生年月日：1998年6月15日（27歳）

・経歴：天理高 - 天理大

・ドラフト：2020年ドラフト2位（広島）

・2025年成績：60試合登板（55回1/3）、2勝3敗12セーブ25ホールド、60奪三振、防御率1.63

NPBの中継ぎ左腕では、トップクラスのパフォーマンスを発揮している森浦大輔。だが、第6回WBCの出場は微妙な立ち位置となっている。



天理大から2020年ドラフト2位で広島東洋カープに入団すると、ルーキーイヤーから54試合に登板。



その後もブルペンの一角を担い、2024年には54試合の登板で2勝17ホールド、防御率2.51の好成績をおさめた。



さらに2025年は60試合に登板し、2勝3敗12セーブ25ホールド、防御率1.63とキャリアハイの数字をマーク。守護神・栗林良吏の不調もあり、9回のマウンドを経験した。

同年11月に開催された韓国との強化試合では、初の井端ジャパン入り。しかし、同戦では1回3失点とアピールに失敗した。

また、左の救援投手では松井裕樹（パドレス）の代表入りが発表。第6回WBCのメンバー先行では、厳しい立場となっている。

安定した制球と奪三振能力を兼ね備え、国内リーグでは先発左腕として着実に評価を高めてきた投手。国際大会での経験もあるが、メジャー組左腕の招集状況が立ち位置を左右する。［4/6ページ］

左腕先発の競争

隅田知一郎

・投打：左投左打

・身長／体重：177cm／81kg

・生年月日：1999年8月20日（26歳）

・経歴：波佐見高 - 西日本工大

・ドラフト：2021年ドラフト1位（西武）

・2025年成績：23試合登板（159回2/3）、10勝10敗、149奪三振、防御率2.59

2年連続で規定投球回をクリアし、防御率2点台を維持するなど、安定感が光る隅田知一郎。だが、WBCへの出場には今永昇太（カブス）など、メジャー組の動向に大きく左右されそうだ。

西日本工大では、地方大学ながら世代屈指のサウスポーと高い評価を得た隅田。2021年ドラフト会議では4球団が1位指名で競合し、抽選の末に埼玉西武ライオンズへの入団が決まった。

ルーキーイヤーは1勝10敗と大きく負け越したが、翌2023年には9勝をマーク。2025年は23試合（159回2/3）を投げ、10勝10敗、防御率2.59と年々成績を向上させている。

また、2023年に開催されたアジアプロ野球チャンピオンシップをはじめ、井端ジャパンでは代表の常連に。

特に2024年のWBSCプレミア12では4試合に救援登板し、2勝0敗、防御率2.25と結果を残した。

しかし、WBCではメジャー組の招集が見込まれており、メンバー選考では当落線上となりそうだ。

救援転向後に才能を開花させ、国際大会でも高いパフォーマンスを示してきた右腕。短期決戦向きの適性は十分だが、すでに枠が埋まりつつある救援陣の中で序列争いが厳しい。［5/6ページ］

救援右腕の枠争い

藤平尚真

[caption id="attachment_246476" align="aligncenter" width="530"] 東北楽天ゴールデンイーグルスの藤平尚真（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：185cm／85kg

・生年月日：1998年9月21日（27歳）

・経歴：横浜高

・ドラフト：2016年ドラフト1位（楽天）

・2025年成績：62試合登板（59回2/3）、2勝2敗12セーブ21ホールド、66奪三振、防御率2.21

2024年のWBSCプレミア12ではチーム最多の6試合に登板するなど、大車輪の活躍を見せた藤平尚真。だが、WBCにおいて救援投手のメンバー入りは狭き門となっており、選出外の見方も強い。

横浜高から2016年ドラフト1位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団した藤平。高卒1年目から一軍デビューを果たした。

同年は8試合の登板で3勝4敗、防御率2.28と高卒新人らしからぬパフォーマンスを披露した。

その後は伸び悩んだが、2024年にリリーフに転向すると、47試合登板、1敗20ホールド、防御率1.75とブレイク。

同年11月のプレミア12では日本代表に招集され、6試合登板で1セーブ、防御率0.00、奪三振率18.00と圧巻の投球を披露した。

さらに、2025年は62試合に登板し、2勝2敗12セーブ21ホールド、防御率2.21をマーク。同年11月に行われた韓国との強化試合でもメンバー入りした。

一方で、すでに大勢（巨人）、石井大智（阪神）、松本裕樹（ソフトバンク）と3人のリリーフ右腕が代表入り。残りのリリーフ枠を考えると、今大会での選出は厳しい状況だ。

長身から投げ下ろす力強い直球を武器に、リーグ最多セーブを獲得した救援右腕。短期決戦での起用価値は高いものの、代表経験の少なさと救援枠の競争が大きな壁となる。［6/6ページ］

クローザー候補の評価

杉山一樹

・投打：右投右打

・身長／体重：192cm／107kg

・生年月日：1997年12月7日（28歳）

・経歴：駿河総合高 - 三菱重工広島

・ドラフト：2018年ドラフト2位（ソフトバンク）

・2025年成績：65試合登板（64回1/3）、3勝4敗31セーブ10ホールド、85奪三振、防御率1.82

2025年はパ・リーグのセーブ王に輝いた杉山一樹。球界を代表する救援投手の1人だが、残りの枠を考えると、WBCへの出場はやや厳しそうだ。

駿河総合高、三菱重工広島を経て、2018年ドラフト2位で福岡ソフトバンクホークスに入団。プロ入り後は、一軍定着まで時間を要した。

プロ6年目の2024年に大きく飛躍。50試合に登板し、4勝14ホールド、防御率1.61とブレイクを遂げた。

さらに、2025年は守護神に抜擢。最終的に65試合登板、3勝4敗31セーブ10ホールド、防御率1.82、奪三振率11.89と傑出の成績を残し、最多セーブのタイトルを獲得した。

しかし、侍ジャパンの選出経験は、2025年3月に行われたオランダとの強化試合のみ。国際舞台でのパフォーマンスは、未知数ともいえる。

また、すでに大勢（巨人）、石井大智（阪神）、松本裕樹（ソフトバンク）と3人のリリーフ右腕が代表入り。同じくメンバーに名を連ねた平良海馬（西武）、種市篤暉（ロッテ）も、中継ぎ経験がある。

メジャー組の招集や、中継ぎ投手の枠を考えると、今大会の選出は難しいといえるだろう。

【了】