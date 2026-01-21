@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第4回ライブ配信が1月19日に行われた。

[sp_ad]

今回の配信では、大リーグ評論家の福島良一氏がゲスト出演。長年にわたってMLBの解説などを務める人気評論家だ。

番組では、ロサンゼルス・ドジャース・トロント・ブルージェイズについて話が及んだ。

ドジャースは今オフに、俊足強打のカイル・タッカーと4年総額2億4000万ドルで契約を結ぶなど、ワールドシリーズ3連覇に向けて補強を進めている。

福島氏は「ドジャースはメジャー30球団中、最高の組織ですよ」と評価。「お金だけじゃないんですよ。スカウティング、ファームシステム、育成など、優秀な人材が全て揃っている」と、ドジャースの凄さを語った。

そのドジャースに追随する球団として、福島氏が挙げたのがブルージェイズだ。しかし、過去の歴史を見ると、ブルージェイズが欲した選手の多くがドジャースに進んでいる。

「（アメリカとカナダの国籍を持つ）フリーマンを逃し、その後は大谷、山本、佐々木でしょ。今回はタッカーだし、去年はワールドシリーズで負ける。（ドジャースに）全部負けたんです」と、声を大にして語った。

その上で福島氏は、今オフにブルージェイズへ入団した岡本和真に期待を寄せた。「大谷、山本や佐々木に負けないくらい、岡本には頑張ってほしい」と、力を込めて話した。

なお番組内では、福島氏が「ワールドチャンピオンになれる」と高く評価するチームについても語っている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】「ワールドチャンピオンになれる」MLB評論家が名前を挙げた“その球団”は？

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

[sp_ad]

https://www.youtube.com/watch?v=J01Jv9D_HSI&t=1165s

【関連記事】

【了】