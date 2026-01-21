「ブルワーズを引き摺り下ろすため」今永昇太の復活が不可欠！？　米公式…

@media (min-width: 768px) {

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手にとって、昨季は浮き沈みが激しいシーズンだった。2026シーズンに好調なシーズンを送るには、3つの復活の鍵があると、米公式サイト『MLB.com』が報じている。

今永は昨季、25試合に登板し9勝8敗、防御率3.73、奪三振117をマーク。

序盤の調子は良かったが、昨年5月に左ハムストリングを痛めて離脱すると、復帰後は大きく調子を落とした。

特に被本塁打の多さが目立ち、ポストシーズンに入ってもその傾向が続いたことは課題となっている。

オフシーズンに入ると、契約に関してカブスと取引があり、最終的に2220万ドル（約34億4000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を受諾して残留を選択した。

一方でカブスも着実に補強を進めており、アレックス・ブレグマン内野手、エドワード・カブレラ投手などを獲得している。

新シーズンへ向けて、同メディアは今永に3つの改善を要求した。

一つ目は「フライボールを減らすこと」で、今永は500以上の被打球を記録した139人の投手の中で、フライボール率（36.0％）が最も高い選手だったという。

それが被本塁打の多さに繋がっていると見ており、改善できれば良い成績を残せそうだ。

二つ目は「空振りをもっと増やすこと」で、今永のようなタイプにとっては、奪三振数の低下と投球の質の低下が同時に来ると、致命的になりかねないという。

2024年の今永は、ほぼ1イニングに1奪三振というペースだったが、昨季は大幅に数を減らしていた。

そして、三つ目は「2024年の速球を取り戻すこと」で、もともと球速が低めの投手にとっては、低下はより深刻な問題になり得るという。

昨季のフォーシームの平均球速は2024年の91.7マイルから90.8マイルに低下しており、小さな差でも成績に大きく影響していた。

これらを踏まえ、同メディアは「今永が、メジャーリーグ屈指の投手として再び活躍できる日は、そう遠くないだろう。

2025年に苦しんだとはいえ、この左腕が復調する可能性は十分にある。

ナ・リーグ中地区の頂点にいるミルウォーキー・ブルワーズを引き摺り下ろすため、今永の復活にカブスは期待を寄せている」と伝えている。

