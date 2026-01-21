@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、近年積極的な補強を行っている。今オフもエドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手など大物選手の獲得に成功しているが、その一方で既存選手の引き抜きを狙われるリスクが浮上しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

同メディアは「今オフを通じて、ボストン・レッドソックスの捕手に関する噂は絶えなかった。現時点ではカルロス・ナルバエス捕手とコナー・ウォン捕手が起用候補に名を連ねているが、球団は補強先を探し続けていると報じられている。マスライブのインサイダーであるショーン・マクアダム氏は、ドジャース所属のダルトン・ラッシング捕手に興味を示していると指摘した」と言及。

続けて、「ほとんど注目されていないが、レッドソックスはナルバエスと組ませる第2捕手のアップグレードを積極的に模索している。シカゴ・ホワイトソックスにカイル・ティール捕手のトレード復帰の可能性を打診し、ラッシングにも関心を示した」という同氏の見解を伝えている。

ラッシングは昨季メジャーデビューを果たした期待のプロスペクト。ウィル・スミス捕手が絶対的なレギュラーに君臨していることもあり、現段階ではそれほど出場機会は得られていないが、レッドソックスがそこを突いて引き抜きに動いてくることはあるのだろうか。

