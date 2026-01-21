元プロ野球選手で野球解説者の赤星憲広氏が、YouTubeチャンネル「ytv阪神応援チャンネル『トラトラタイガース』」で16日に公開された動画に出演。阪神が伏見寅威を獲得した理由を推察した。

赤星憲広氏

阪神が伏見寅威を獲得した理由

昨年11月14日、島本浩也との交換トレードで阪神への移籍が発表された伏見。坂本誠志郎、梅野隆太郎ら主力捕手がいるなかでのベテランの補強は、ファンの間で大きな話題となった。

この件について赤星氏は、伏見獲得の意義について解説。まず、「伏見選手の加入は結構大きいと思ってて」と切り出し、「彼自身がまず素晴らしいキャッチャーだっていうこと」と、能力面を高く評価した。

その一方で、チーム事情にも言及。「タイガースは昨年、9月7日に圧倒的な力を発揮して優勝はしましたけど、交流戦負け越してんですよね。で、日本シリーズも勝てなかった」と、パ・リーグ勢との戦いに課題があったと指摘した上で、「彼は去年までパ・リーグにいた選手です。僕はそこもある程度含めた中での補強だと思うんですよね」と推察した。

さらに、「今年のタイガースの傾向を去年のオフから見てると、伏見選手を獲ったっていうのも、日本一になるために1つ必要なピースとして獲った選手だと思います」と語り、頂点を見据えた補強だったと分析していた。