世界自然遺産に指定された知床半島の南側に位置する北海道羅臼町(らうすちょう)は、アイヌ語で「地の果て」を意味する“シリエトク”が語源といわれる知床半島の、厳しくも豊かな自然と共生する、漁業を中心とした水産業が盛んで自然豊かなまち。

今回は、流氷や希少な猛禽類を見ることができる「流氷・バードウォッチングクルーズ」とふるさと納税返礼品を紹介していきます。

冬ならではの貴重な体験を! 「流氷・バードウォッチングクルーズ」について

流氷・バードウォッチングクルーズ

・集合場所：目梨郡羅臼町富士見町 観光船待合所、目梨郡羅臼町本町27-1、目梨郡羅臼町本町372-1など

・アクセス：【車】根室中標津空港から1時間10分、女満別空港から2時間30分、たんちょう釧路空港から3時間

【公共交通機関】バス運行会社／根室交通株式会社、阿寒バス株式会社

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

羅臼町の「流氷・バードウォッチングクルーズ」は、流氷が広がる海上でオオワシ・オジロワシなどの希少な猛禽類を間近に観察できる体験です。北半球最南端の流氷と野生動物が織りなす景色は迫力があり、世界中の写真家や自然ファンを魅了しています。

冬の知床ならではの静けさとダイナミックな自然を同時に味わえる特別なクルーズは、特に2月中旬から3月上旬ごろには流氷が安定し、見ごろとなるのだとか!

羅臼町の魅力は、山、海、漁業。それらを思う存分味わうためのアクティビティが、「流氷・バードウォッチングクルーズ」のほかにも多彩にあります。経験豊富なガイドが案内する登山や山歩き、スキューバダイビングなど、自然を満喫できる内容が充実しています。

自治体からのメッセージ

ただ「見る観光」ではなく、自然の厳しさと美しさを全身で体感できる特別な時間です。この冬、記憶に残る本物の自然体験を、ぜひ羅臼町で味わってください。

羅臼町のふるさと納税返礼品について

「流氷・バードウォッチングクルーズ」は一面に広がる流氷から昇る朝日を望める早朝5時出航の便が一押しだそうで、担当者いわく「町内での前泊がおすすめ」とのこと。

「流氷・バードウォッチングクルーズ」などの羅臼町の観光に便利な、前泊に利用可能なふるさと旅行クーポンを紹介します。

【羅臼町】JTBふるさと旅行クーポン

・提供事業者：JTB旅の予約センター

・内容：【1】クーポン1万5,000円分 【2】クーポン3,000円分

・寄附金額：【1】5万円 【2】1万円

町内における宿の宿泊費用に利用でき、実質ふるさと納税で羅臼町に宿泊ができる返礼品である「JTBふるさと旅行クーポン」です。羅臼町で1泊以上の宿泊を伴う旅行に利用できるクーポンが、Eメールで届くのだそう。

今回は北海道羅臼町の「流氷・バードウォッチングクルーズ」と、返礼品を紹介しました。これからの時期だからこそ体験できる流氷と、流氷の海上でオオワシ・オジロワシなどの希少な猛禽類を間近で観ることができるクルーズを楽しめます。返礼品として、まちへの観光にうれしい旅行クーポンも! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

ライター：マイナビふるさと納税担当者