マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、ボデ／グリムト戦を振り返った。20日、イギリスメディア『スカイ』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が行われ、マンチェスター・シティは敵地でボデ／グリムトと対戦。試合は序盤からホームチームが主導権を握り、マンチェスター・シティは58分までに3点のリードを許してしまう。人工芝のピッチに苦しむなか、60分にはラヤン・シェルキが反撃のゴールをマーク。しかし、その2分後にロドリが2枚目の警告により退場となってしまう。結局、そのまま試合は3－1で終了。勝利したボデ／グリムトが今大会初白星を挙げた。

試合後のインタビューに応じたグアルディオラ監督は、「新年を迎えてから、あらゆる面で私たちに不利な流れが続いている」とコメント。続けて、「ボデ／グリムトがどれほど良いチームかは理解している。決して過小評価していない。詳しく知っているわけではないが、昨季はヨーロッパリーグの準決勝まで進んでおり、その印象は強く残っていた」と対戦相手の実力を強調した。

一方、守備陣を中心に負傷者が多発している点に触れ、「チームに安定感をもたらす重要な選手たちを欠いた状態で臨まざるを得なかった部分もある」と説明。「昨季のある時期と同じように、少し脆さを見せている」と危機感を募らせている。

また、「10人になりながらも必死に戦い、多くの選手が一段階レベルを上げてくれた」と述べつつ、「しかし次のウルヴァーハンプトン戦、そしてその後のガラタサライ戦に向けて、私たちは早急に流れを変えなければならない」と指摘。プレミアリーグでは4試合未勝利に陥っているマンチェスター・シティだが、指揮官は今回の敗戦内容を踏まえつつ、改善の必要性を口にした。



