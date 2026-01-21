チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が20日に行われ、アヤックス（オランダ）は敵地でビジャレアル（スペイン）と対戦した。

アヤックスはここまでのリーグフェーズで1勝5敗と大幅に黒星が先行しており、今節を引き分け以下で終えると、他会場の結果次第ではリーグフェーズ敗退が決定する。CL生き残りを懸けた“背水の陣”なのは、ここまで1分5敗と未勝利が続くビジャレアルも同様。CLの舞台で苦しむチーム同士が相まみえる。アヤックスに所属する板倉滉はベンチスタートとなった。

前半は拮抗した展開が続く。両チームともにフィニッシュまで持ち込む場面は複数回にわたって作ったが、どれも決め手を欠き、スコアレスで後半へ突入。すると序盤の49分に均衡が破れた。ビジャレアルは自陣からのロングボール1本で敵陣へボールを進めると、うまく相手と入れ替わったタニ・オルワセイが背後のスペースへ侵入。左足で豪快な一撃を突き刺し、ホームチームが先手を取った。

アヤックスとしては少々安い失点となり、直後の54分には板倉をピッチへ送り出す。板倉はアンカーの位置でピッチへ立った。

ビジャレアルリードの時間はそう長くは続かない。アヤックスは61分、敵陣左サイドでフリーキックを獲得すると、オスカル・グローフがクロス性のボールを放り込む。結果的にはこれが直接ゴールに吸い込まれる形となった。

このまま1－1で終盤に向かうと、終了間際の90分に次の1点が生まれる。アヤックスは自陣からボールをつないで前進すると、右サイドを駆け上がったアントン・ガーエイがスルーパスを呼び込み、マイナス方向へ折り返す。最後はオリヴァー・ヴァラカー・エドヴァルセンがダイレクトでねじ込み、土壇場でアヤックスが前に出た。

試合はこのままタイムアップ。この結果、アヤックスは今季CLで2勝目を手にし、決勝トーナメントプレーオフ出場に向けて最終節まで望みを繋いだ。一方で、敗れたビジャレアルは敗退が決まっている。

次節は28日に行われ、ビジャレアルは敵地でレヴァークーゼン（ドイツ）と、アヤックスはホームでオリンピアコス（ギリシャ）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

ビジャレアル 1－2 アヤックス

【得点者】

1－0 49分 タニ・オルワセイ（ビジャレアル）

1－1 61分 オスカル・グローフ（アヤックス）

1－2 90分 オリヴァー・ヴァラカー・エドヴァルセン（アヤックス）