チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が20日に行われ、コペンハーゲン（デンマーク）とナポリ（イタリア）が対戦した。

ここまで6試合を消化したリーグフェーズで2勝1分3敗を記録し、勝ち点「7」を積み上げているコペンハーゲン。開幕から4試合未勝利と苦しいスタートを切った同クラブだが、直近は連勝を達成して大きく順位を盛り返している。今節は勝ち点で並ぶナポリとホームで激突。日本代表DF鈴木淳之介はセンターバックの一角として先発した。

試合は立ち上がりからナポリが主導権を握り、複数のシュートシーンを演出。そんななか、33分に大きなターニングポイントが訪れる。ハーフウェイライン付近のこぼれ球に向かい、トーマス・デラネイがスライディング。足裏がスタニスラフ・ロボツカのひざに直撃してしまう。オンフィールド・レビューによってデラネイは退場となり、コペンハーゲンは10人での戦いを強いられることになった。

そんななか、39分にナポリがスコアを動かす。左サイドでコーナーキックを獲得すると、キッカーを務めたエリフ・エルマスが右足でクロスを供給。インスイングのボールはゴール正面に向かい、待ち受けるスコット・マクトミネイが下がりながら頭で合わせる。難しい体勢からネットを揺らし、アウェイチームが先制した。

それでも72分、コペンハーゲンがゲームを振り出しに戻す。ポゼッションでナポリを押し込みつつ、巧みなパスワークからボックス内に侵入。モハメド・エルユヌシがアレッサンドロ・ボンジョルノに倒され、PKを奪取する。ヨルダン・ラーションのキックはGKにストップされたが、自身で詰めて同点弾をマークした。

結局、そのまま試合は1－1で終了。両者が勝ち点「1」を分け合う結果となった。なお、鈴木はフル出場を果たしている。次節は今月28日に行われ、コペンハーゲンはアウェイでバルセロナ（スペイン）と対戦。ナポリはホームでチェルシー（イングランド）と対戦する。

【スコア】

コペンハーゲン 1－1 ナポリ

【得点者】

0－1 39分 スコット・マクトミネイ（ナポリ）

1－1 72分 ヨルダン・ラーション（コペンハーゲン）



