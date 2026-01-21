アーセナルは20日、チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節でインテルを3－1で破った。試合後、アーセナルを率いるミケル・アルテタ監督が、UEFA（欧州サッカー連盟）を通して喜びの声を届けた。

試合は序盤の10分、アーセナルはゴール前でのパスワークから、最後はブラジル代表FWガブリエウ・ジェズスのゴールで先手を取ったものの、直後の18分には同点ゴールを許す。それでも、31分には得意のセットプレーからジェズスが勝ち越しゴールを奪い、終盤に入った84分にはスウェーデン代表FWヴィクトル・ギェケレシュが右足でトドメの3点目を突き刺す。試合はこのままタイムアップを迎え、アーセナルはラウンド16へのストレートインを確定させた。他会場の結果次第では、今節が終わった段階で首位の座が確定する可能性もある。

試合後、アルテタ監督は「我々は本当にガブリエウ・ジェズスが恋しかった」と、大ケガからの戦線復帰後、主力の一角として躍動するジェズスを称賛。同時に、「ヴィクトル・ギェケレシュも大きなインパクトを残したね」と、“2人のストライカー”を称える。「彼らを筆頭に、ほとんどの選手の個人プレーには非常に満足している。そうでなければ、ここ『ジュゼッペ・メアッツァ』で勝つことはできないからね」と喜んだ。

また、7戦全勝を達成したことを受けて、アルテタ監督は「今夜の試合と、この大会でこれまで成し遂げてきたことに非常に誇りを感じている。チームを大いに称賛したい。我々はその難しさを理解している。アウェイの地まで来て、トップのチームを相手に、我々の力を示す意欲を示せた」と語る。「昨夜はあまり眠れなかったんだ。なぜなら、インテルが数少ないパスで素早い攻撃を仕掛けてくることをわかっていたらかだ」と明かすと、「今夜も何度かそれを実行されたが、我々は非常に良く対応したよ」と、総じてチームのパフォーマンスを評価した。

次節、アーセナルはホームでホームでカイラト・アルマティと対戦する。

【ハイライト動画】アーセナル、2人のストライカーが躍動