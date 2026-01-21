今秋、愛知・名古屋2026アジアパラ競技大会というビッグイベントを控えるテコンドー。その日本代表候補選考会を兼ねた「第19回全日本テコンドー選手権大会」が18日、愛知県の豊橋市総合体育館で開催された。

パラ・キョルギの部は、一般の全日本と同様に２分３ラウンド制で行われ、男子13人、女子２人がエントリー。2026年度強化指定選手、次世代育成選手選考会も兼ねていた。

新鋭もパイオニアも出場

男子80kg級は、日本におけるパラテコンドーのパイオニアとして知られる伊藤力が決勝で17歳の新鋭・重元夏に勝ち、小さくガッツポーズをして優勝の喜びを表した。

互いに一試合を戦ったあとの決勝戦。重元は昨年12月にアジアユースパラ競技大会を経験したものの、全日本は大きな舞台。「緊張しすぎて足が重たくなっていた」という重元は、伊藤のカウンター攻撃を回避することができず、そのまま最後まで試合を立て直すことができなかった。「普通にやったらいい試合になっていたと思うが……僕のペースで試合ができた」と伊藤。「攻めにいけなかった」と反省しきりの重元に対し、伊藤は「この１年やってきたことをきちんと出せた」とほっとした表情で振り返った。

2016年に競技を始めて以降、（始めた当時の最軽量級である）61kg級から80㎏超級まで階級を行き来してきた伊藤は、今大会の直前で体重を少し増やして80kg以下級で出場。体重の調整は「もう慣れました」と話すが、減量や増量の苦労は想像に難くない。それでも勝てる階級にこだわったのは、アジアパラを視野に入れてのことだ。

「アジアパラの選考基準を確認して80kg級に出場を決めた。アジアパラは、僕のテコンドー生活の集大成になる。しっかり持って帰れるメダルを獲りたい」

競技人口が１人だった当初から目指してきたパラリンピック。その出場への道は叶わなかったが、2028年のロサンゼルスではなく、アジアパラで第一線を退く考えだという。

「もともとパリまでという気持ちだったが、アジアパラは日本で開催される。日本開催はめったにないこと。応援してくれる人や家族に国際大会で戦ってもらっているところを見てもらっておしまいにしたい。皆さんに、蹴り合うだけじゃないテコンドーを見せたいです」

アジアパラまであと９ヵ月、パイオニアは進化し続ける。

左前腕欠損の重元は、先を見据え「海外の試合で勝てるような選手になりたい」アジアパラメダリストの田中と工藤

男子58kg級は、パリ2024パラリンピック代表の田中光哉が優勝。初戦にあたる準決勝は、前足で相手を崩す得意のスタイルで、25歳の市川青空をけん制した後にポイント重ねて快勝。決勝は両腕欠損の阿渡健太に不戦勝となった。

「若手の成長は感じるが、抜かれるまでは僕も思い切って成長し続けたい。それがモチベーションのひとつになっている」と田中。

現在33歳だが、以前より練習量を増やし、ロサンゼルスに向けて順調にトレーニングを重ねている。テコンドー以外にも、パーソナルトレーニングに始まり、低酸素環境下でスタミナを強化したり、初動負荷トレーニングを取り入れたりするなど自身に刺激を入れている。

ターゲットとするロサンゼルスの前には、アジアパラがある。

「（銀メダルを獲った）あの舞台がすごく楽しかった。アジアのレベルはどんどん上がっているが、もう一度決勝に残れるようにベストを尽くします」

男子70kg級は工藤俊介がKO勝ちで優勝。パラ・キョルギの最優秀選手賞に輝く強さを見せたが、「試合でやりたいことがあったので、自分としては複雑」と明かした。

アジアパラについては、「岐阜出身なので（開催地の名古屋は近く）ほぼ地元。応援してくださる方に金メダルで感謝の気持ちをお返ししたい」。この日も観客席から工藤へのエールが飛んでいたが、アジアパラでも盛り上げてほしい。

女子は２人で奮闘中

長年、選手層の薄さが解消できずにいる女子は、2022年に競技を始めた大津恵美子（52kg級）、17歳の市川桃（47kg級）が強化指定選手として奮闘。体重分けなしで特別試合が組まれたが、この日は戦わず、それぞれ優勝となった。

アジアパラを目標に掲げて競技に取り組む大津は、「足技のバリエーションを増やしていきたい。前蹴りは練習してきたが、回し蹴り、後ろ回し蹴りの完成度がまだ低いので、重点的にがんばりたい」と前を向く。

「私の場合は、機能障がいで両上肢がある。それでも、不自由さを感じながら生きているものにとって、足だけで戦える場所を見つけられたのはうれしいこと」と競技の魅力について話したうえで、「現在、女子は２人だが、（少なくとも次の選手が出てくるまでは続ける考えで）やっている人がいなかったら見向きもされないので……本当に楽しい競技なので、競技人口を増やしたい」と力を込めた。

アジアパラのテコンドー競技は10月19日～21日の３日間、名古屋市瑞穂公園体育館で開催される。テコンドーはアジアが強豪。今後発表される日本代表の奮闘に注目したい。

text by Asuka Senaga

photo by Sayaka Masumoto