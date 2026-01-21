Mrs. GREEN APPLE大森元貴「人ひとつの人生、命、魂の設計図があるとすれば、どんなだろうか」新曲『lulu. 』ジャケットに込めた思い

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。1月12日（月・祝）の放送では、テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに起用されたミセスの新曲「lulu.」のジャケットに込めた思いなどについて語りました。――テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系／1月16日（金）23時放送開始）のオープニングテーマに決定したMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」。2026年から「フェーズ3」を開幕したミセスにとって、その1曲目を飾る重要な楽曲です。配信リリース日と同日の1月12日に公開されたミセスのオフィシャルMVでは、「輪廻転生」を壮大なスケールで描いた映像美が話題になっています。大森：いや、なんかね……「lulu.」好きなんだよな、俺。エンジニアとミックスダウン（※別々に録音した各パートの音を混ぜ合わせ、楽曲のイメージに合わせて最適なバランスに整えていく作業のこと）をするときに、「ミクロとマクロをすごい大切にしよう！」「ちっちゃい世界と大きい世界、寄りの目と引きの目をちゃんと大切にサウンドメイクしたい」っていう話をして。だから、歌詞も内省的なことを歌っているようで、すごく高次元な話になっている、とか。あと、ジャケットもすごい面白くて。若井：ジャケットね！

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) January 11, 2026大森：制作チームに言ったのは「人生の設計図を書きたい、書いてくれ」っていう話。輪廻とか、人生とか。季節を巡らせたいわけではなくて、人ひとつの人生、命、魂の設計図があるとすれば、どんなだろうか、って。若井："人生の設計図"。大森：オーダーをして、ああでもない、こうでもないって言って。すごく詳しく見てみるといろんなことが書いてあるから、ジャケットを眺めるだけでも面白く、いろんなこと考えられるなと思っています！ あと、Apple Musicだとジャケットが動きますからね！ 見てみてください。じゃあまあ、聴いてみましょうかね！ フェーズ3、一発目の楽曲でございます！全員：「lulu.」！ーーここで、「lulu.」をオンエア――番組では他にも、「lulu.」のレコーディング裏話やミュージックビデオなどについて語る場面もありました。