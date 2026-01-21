宇垣美里「布団の中でぬくぬく」が一番の幸せ!? 土曜朝の至福のルーティンを語る

鞘師里保がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「鞘師里保のライフアップ・チョイス supported by マイベスト」（毎週土曜9:30～9:55）。

1月のマンスリーゲストは、フリーアナウンサー、俳優としてドラマやラジオ、舞台出演のほか、執筆業など多彩な表現活動を展開する宇垣美里（うがき・みさと）さんです。

1月3日（土）の放送では、土曜日の朝の過ごし方などについて伺いました。

鞘師：本日から4週にわたってよろしくお願いします！ 初めまして。

宇垣：初めまして、よろしくお願いします！

鞘師：本当に素敵なお声ですね。「これか！」って今すごくハッとしました。アナウンサーの方の声は、面と向かって生で聴けると全然違いますね。

宇垣：恐縮でございます……！

鞘師：この番組は土曜日の午前9時30分からオンエアしているのですが、宇垣さんは休日のこのくらいの時間はどのように過ごされていますか？

宇垣：仕事が昼以降だったり、お休みだったりする場合は、もうベッドの中でゆっくりしていますね。今の時期、布団の中でぬくぬくしている時間は一番幸せじゃないですか。「あ～まだ寝られる」という贅沢を、寝るわけではないけれど楽しむというか。飼っている犬をギュッと寄せて抱きしめたりしています。

鞘師：可愛いですね。

――番組では他にも、2025年にハマったドラマなどについて語る場面もありました。

音声版「鞘師里保のライフアップ・チョイス」

