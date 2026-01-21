チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が20日に行われ、インテル（イタリア）とアーセナル（イングランド）が対戦した。

今季のリーグフェーズで開幕4連勝を飾った後、アトレティコ・マドリード（スペイン）、リヴァプール（イングランド）に連敗し、4勝2敗の成績を残すインテルと、ここまで6戦全勝でリーグフェーズの首位をひた走るアーセナルのゲーム。試合は序盤の10分、ペナルティエリア手前中央でボールを受けたエベレチ・エゼの縦パスを起点に、アーセナルが見事なパスワークを披露。最後はボックス右からユリエン・ティンバーが左足で放ったシュートを、ガブリエウ・ジェズスがコースを変えて押し込み、アーセナルが先手を取った。

だが、インテルも簡単には引き下がらない。18分、センターサークル内でボールを受けたラウタロ・マルティネスからのスルーパスにマルクス・テュラムが抜け出す。シュートがブロックされると、こぼれ球を自ら回収し、繋いだボールにニコロ・バレッラが反応。このシュートも弾き返されたが、セカンドボールをペタル・スチッチが豪快に蹴り込み、インテルが試合を振り出しに戻した。

次の1点はアーセナルに生まれる。31分、ブカヨ・サカの蹴った右コーナーキックを、ファーサイドでレアンドロ・トロサールが頭で折り返し、最後はジェズスがヘディングシュートを沈めた。

アーセナルの1点リードで後半へ折り返してからも、一進一退の攻防が続いたが、終盤に入った84分にアーセナルがトドメを刺す。自陣でインテルのコーナーキックを跳ね返したところから、一気にカウンターへ移り、ガブリエウ・マルティネッリが右足アウトサイドで出したスルーパスで、ヴィクトル・ギェケレシュが背後のスペースへ飛び出す。力強いキープからサカへボールを渡すと、タイミングは合わなかったものの、ダイレクトでの落としを受けたギェケレシュが右足で狙い澄ました一撃を叩き込んだ。

試合はこのままタイムアップ。アーセナルは第7節終了時点でもリーグフェーズ全勝を継続し、ラウンド16へのストレートインを確定させた。一方、インテルは3連敗で、ラウンド16へストレートインできる8位以内入りにも暗雲が立ち込めている。

次節は28日に行われ、インテルは敵地でドルトムント（ドイツ）と、アーセナルはホームでカイラト・アルマティ（カザフスタン）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

インテル 1－3 アーセナル

【得点者】

0－1 10分 ガブリエウ・ジェズス（アーセナル）

1－1 18分 ペタル・スチッチ（インテル）

1－2 31分 ガブリエウ・ジェズス（アーセナル）

1－3 84分 ヴィクトル・ギェケレシュ（アーセナル）

【ハイライト動画】アーセナル、2人のストライカーが躍動