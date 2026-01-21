チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が20日に行われ、トッテナム・ホットスパー（イングランド）とドルトムント（ドイツ）が対戦した。

現在、トッテナム・ホットスパーは国内では不安定な戦いが続いているが、ここまでのCL・リーグフェーズでは3勝2分1敗と安定して勝ち点を積み上げてきた。今節は、同じ成績を残すドルトムントをホームに迎えた。

試合は序盤の14分に動く。トッテナム・ホットスパーが左コーナーキックを獲得すると、キッカーを務めたのはペドロ・ポロ。右足で上げた鋭いボールは跳ね返されたものの、こぼれ球を拾ったウィルソン・オドベールが自らのキックミスをうまくフェイントとして使い、ボックス右へ入っていく。グラウンダーでの折り返しをクリスティアン・ロメロがダイレクトで押し込み、トッテナム・ホットスパーが先手を取った。

続く24分には、1点ビハインドのドルトムントを苦しめるプレーが発生。敵陣でダニエル・スヴェンソンのボールタッチが長くなった際、高く上げた左足がオドベールに直撃。これがOFR（オンフィールドレビュー）を経てレッドカード相当のプレーと判断され、ドルトムントは前半のうちに10人での戦いを強いられることになった。

数的優位となったトッテナム・ホットスパーは37分、ポロとのワンツーで右サイドを破ったオドベールがボックス右のスペースへ侵入。グラウンダーでの折り返しをドミニク・ソランケがヒールで流し込み、ホームチームがリードを広げてハーフタイムに突入した。

後半に入ってからも試合を優位に進めたのはトッテナム・ホットスパー。シャビ・シモンズが複数回にわたってゴールに迫るなど、3点目の気配も漂わせたが、これ以上の得点は生まれずにタイムアップ。トッテナム・ホットスパーが今季のCLで4勝目を手にした。一方のドルトムントは、退場者を出したことも影響し、不完全燃焼のゲームとなってしまった。

次節は28日に行われ、トッテナム・ホットスパーは敵地でフランクフルト（ドイツ）と、ドルトムントはホームでインテル（イタリア）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

トッテナム・ホットスパー 2－0 ドルトムント

【得点者】

1－0 14分 クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー）

2－0 37分 ドミニク・ソランケ（トッテナム・ホットスパー）

【ハイライト動画】スパーズがドルトムントを下す