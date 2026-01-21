大勝を収めたレアル・マドリード [写真]=Getty Images

　チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が20日に行われ、レアル・マドリード（スペイン）とモナコ（フランス）が対戦した。

　ここまで6試合を消化したリーグフェーズで4勝2敗を記録し、勝ち点「12」を積み上げているレアル・マドリード。今月12日にシャビ・アロンソ前監督の解任を決断した同クラブは、アルバロ・アルベロア新監督の下で再スタートを切ったばかりだ。迎えた今節は本拠地『エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ』でモナコと激突。なお、負傷中の日本代表MF南野拓実はメンバーから外れている。

　試合は開始早々の5分にレアル・マドリードがスコアを動かす。ハーフウェイライン右からフェデリコ・バルベルデが縦に繋ぎ、フランコ・マスタントゥオーノがドリブルでボックス右角に侵入。内側に駆け上がってきたバルベルデにリターンを出すと、ペナルティエリア正面で待つキリアン・エンバペにラストパスを送る。ダイレクトでゴール左下に流し込み、ホームチームが先制した。

　さらに26分、自陣でのボール奪取からレアル・マドリードがカウンターに移行。ヴィニシウス・ジュニオールの横パスを受けたエドゥアルド・カマヴィンガが、ピッチ中央のアルダ・ギュレルに繋ぐ。ダイレクトでスルーパスを出すと、ヴィニシウスが左サイドの裏にスプリント。最後は折り返しをエンバペが合わせ、レアル・マドリードが追加点を挙げた。

　51分にはレアル・マドリードがリードを3点に広げる。センターサークル内でディーン・ハウセンがインターセプトし、エンバペが流れるように縦パス。裏に走り出したヴィニシウスは一度スピードダウンしたが、複数の相手を引きつけながら右脇のマスタントゥオーノにボールを送る。角度の小さい位置から右足でネットを揺らし、レアル・マドリードがモナコを突き放した。

　その4分後、後半頭から投入されたダニ・セバージョスが中盤でパスカット。左サイドのヴィニシウスにボールがわたると、ドリブルでペナルティエリア脇まで前進する。左足でゴール前にグラウンダーのクロスを入れ、クリアを試みたティロ・ケーラーのオウンゴールを誘発。“白い巨人”が4点目をマークした。

　その後、63分にヴィニシウスが得点を記録。72分にはモナコに反撃のゴールを許したが、80分にベリンガムが6点目を奪う。結局、そのまま試合は6－1で終了し、レアル・マドリードが大勝を収めた。次節は今月28日に行われ、レアル・マドリードはアウェイでベンフィカ（ポルトガル）と対戦。モナコはホームでユヴェントス（イタリア）と対戦する。

【スコア】
レアル・マドリード　6－1　モナコ

【得点者】
1－0　5分　キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）
2－0　26分　キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）
3－0　51分　フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリード）
4－0　55分　オウンゴール（レアル・マドリード）
5－0　63分　ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）
5－1　72分　ジョーダン・テゼ（モナコ）
6－1　80分　ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）

【動画】レアルvsモナコのハイライト！