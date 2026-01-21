チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が20日に行われ、レアル・マドリード（スペイン）とモナコ（フランス）が対戦した。

ここまで6試合を消化したリーグフェーズで4勝2敗を記録し、勝ち点「12」を積み上げているレアル・マドリード。今月12日にシャビ・アロンソ前監督の解任を決断した同クラブは、アルバロ・アルベロア新監督の下で再スタートを切ったばかりだ。迎えた今節は本拠地『エスタディオ・サンティアゴ・ベルナベウ』でモナコと激突。なお、負傷中の日本代表MF南野拓実はメンバーから外れている。

試合は開始早々の5分にレアル・マドリードがスコアを動かす。ハーフウェイライン右からフェデリコ・バルベルデが縦に繋ぎ、フランコ・マスタントゥオーノがドリブルでボックス右角に侵入。内側に駆け上がってきたバルベルデにリターンを出すと、ペナルティエリア正面で待つキリアン・エンバペにラストパスを送る。ダイレクトでゴール左下に流し込み、ホームチームが先制した。

さらに26分、自陣でのボール奪取からレアル・マドリードがカウンターに移行。ヴィニシウス・ジュニオールの横パスを受けたエドゥアルド・カマヴィンガが、ピッチ中央のアルダ・ギュレルに繋ぐ。ダイレクトでスルーパスを出すと、ヴィニシウスが左サイドの裏にスプリント。最後は折り返しをエンバペが合わせ、レアル・マドリードが追加点を挙げた。

51分にはレアル・マドリードがリードを3点に広げる。センターサークル内でディーン・ハウセンがインターセプトし、エンバペが流れるように縦パス。裏に走り出したヴィニシウスは一度スピードダウンしたが、複数の相手を引きつけながら右脇のマスタントゥオーノにボールを送る。角度の小さい位置から右足でネットを揺らし、レアル・マドリードがモナコを突き放した。

その4分後、後半頭から投入されたダニ・セバージョスが中盤でパスカット。左サイドのヴィニシウスにボールがわたると、ドリブルでペナルティエリア脇まで前進する。左足でゴール前にグラウンダーのクロスを入れ、クリアを試みたティロ・ケーラーのオウンゴールを誘発。“白い巨人”が4点目をマークした。

その後、63分にヴィニシウスが得点を記録。72分にはモナコに反撃のゴールを許したが、80分にベリンガムが6点目を奪う。結局、そのまま試合は6－1で終了し、レアル・マドリードが大勝を収めた。次節は今月28日に行われ、レアル・マドリードはアウェイでベンフィカ（ポルトガル）と対戦。モナコはホームでユヴェントス（イタリア）と対戦する。

【スコア】

レアル・マドリード 6－1 モナコ

【得点者】

1－0 5分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

2－0 26分 キリアン・エンバペ（レアル・マドリード）

3－0 51分 フランコ・マスタントゥオーノ（レアル・マドリード）

4－0 55分 オウンゴール（レアル・マドリード）

5－0 63分 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリード）

5－1 72分 ジョーダン・テゼ（モナコ）

6－1 80分 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）



【動画】レアルvsモナコのハイライト！