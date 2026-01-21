チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第7節が20日に行われ、ボデ／グリムト（ノルウェー）とマンチェスター・シティ（イングランド）が対戦した。

ここまで6試合を消化したリーグフェーズで4勝1分1敗を記録し、勝ち点「13」を積み上げているマンチェスター・シティ。3年ぶりのCL制覇を目指す同クラブは、前節にレアル・マドリードを2－1で撃破。大一番を制して決勝トーナメント進出へ大きく近づいた。迎えた今節は敵地でボデ／グリムトと激突する。

試合は22分にボデ／グリムトがスコアを動かす。センターバックのヨスタイン・グンダーセンがインターセプトし、ピッチ中央のカスパー・ホグがボールを回収。ワンタッチで横パスを出すと、オレ・ディドリック・ブロンバーグがドリブルでボックス内に持ち運ぶ。体を張ったキープからクロスを送り、大外で待つホグがヘディング。頭で叩き込んで先制点を挙げた。

さらに2分後、再びボデ／グリムトのカウンターが炸裂。自陣からパトリック・ベルグが前線に大きくクリアすると、人工芝特有のバウンドの影響もあり、マックス・アレインが対処を見誤る。プレスをかけたイェンス・ペッター・ハウゲがボールを奪い、縦に走るブロンバーグにスルーパス。ゴール前に入れた折り返しをホグが合わせ、貴重な追加点を決めた。

52分には裏に抜けたホグのパスからホーコン・エヴイェンがネットを揺らしたものの、判定はオフサイドでゴールは認められず。そんななか、58分にホームチームがマンチェスター・シティを突き放す。中盤でのボール奪取から攻撃に転じ、左サイドのハウゲがドリブルを開始。鋭い突破から豪快なミドルシュートを突き刺し、リードを3点に広げた。

一方のアウェイチームも、直後に反撃の1点をマークする。クロスに合わせたフィル・フォーデンのシュートは相手にブロックされたが、ペナルティエリア手前でニコ・オライリーがボールをカット。巧みなタッチで時間を作りつつ、手前のラヤン・シェルキに短いバックパスを出す。シェルキがグラウンダーの一撃を沈め、ようやくゴールをこじ開けた。

しかし、62分に大きなターニングポイントが訪れる。61分にイエローカードをもらっていたロドリが、わずか1分後に再度警告を受けてしまう。マンチェスター・シティは10人での戦いを強いられることになった。勢いを強めるボデ／グリムトは、63分にハウゲのコントロールショットがクロスバーに直撃。65分にはホグがネットを揺らしたものの、オフサイドで得点は取り消しとなった。

結局、そのまま試合は3－1で終了。勝利したボデ／グリムトが今大会初白星を挙げた。次節は今月28日に行われ、ボデ／グリムトはアウェイでアトレティコ・マドリード（スペイン）と対戦。マンチェスター・シティはホームでガラタサライ（トルコ）と対戦する。

【スコア】

ボデ／グリムト 3－1 マンチェスター・シティ

【得点者】

1－0 22分 カスパー・ホグ（ボデ／グリムト）

2－0 24分 カスパー・ホグ（ボデ／グリムト）

3－0 58分 イェンス・ペッター・ハウゲ（ボデ／グリムト）

3－1 60分 ラヤン・シェルキ（マンチェスター・シティ）