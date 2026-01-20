「驚くことじゃない」ドジャース、元所属選手が“金満補強”を擁護！？　米…

@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今オフ、エドウィン・ディアス投手やカイル・タッカー外野手といった実力者と大型契約を結んだ。かねてから続いている“金満補強”には批判も根強いが、元所属投手のジョー・ケリー氏は擁護しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

ケリー氏はメジャーデビューした2012年から2024年までセントルイス・カージナルス（2012-2014）、ボストン・レッドソックス（2014-2018）、ロサンゼルス・ドジャース（2019-2021,2023-2024）、シカゴ・ホワイトソックス（2022-2023）の4球団でプレー。無所属だった2025年を経て、日本時間2026年1月13日に現役引退が発表された。

同メディアは「ドジャースのフリーエージェント市場での継続的な支出は多くの批判を招いているが、ケリー氏はMLBネットワークラジオのインタビューで同球団の戦略を、アップルが毎年新型iPhoneを発売する姿勢に例えて古巣を擁護した」と言及。

続けて、「驚くことじゃない。確かに多くの人は怒るだろうけど、毎年秋になると新iPhoneに並ぶ人たちがいるだろ？ ドジャースもそれと同じだ。彼らはチームを強化する。チームこそが彼らの商品なんだ。それをフィールドに送り出すんだ。アップルが同じスマホを何度も作り直すなんてことないだろ？ 彼らは自らが最高だと自覚しつつも、製品を向上させ続けたいんだ。まさにドジャースがやっていることと同じさ」というケリー氏の主張を伝えている。

