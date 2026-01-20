@media (min-width: 768px) {

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、莫大な資金力と近年の支配的な強さによって、他球団ファンから大きな反発を招いてきた。サラリーキャップ導入を求める声も高まる中、メジャーリーグ全体を揺るがしかねないロックアウトの可能性が議論されている。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が伝えた。

ドジャースは過去2シーズン、MLBで最もぜいたく税の対象年俸総額が高い球団となっており、現状のまま推移すれば今季もトップに立つ見通しだ。一方で、MLBの労使協定は2026年シーズン終了後に失効する予定で、リーグ内の年俸格差を是正するための交渉が難航すれば、ロックアウトに突入するのではないかとの憶測が広がっている。

しかし、大谷翔平選手やアーロン・ジャッジ外野手といったスターが全盛期にあり、ワールドシリーズが5100万人もの視聴者を集めた直後でMLBがロックアウトをすれば、球界が少なくとも10年は後退しかねないと懸念されている。

現在は、11球団が年俸総額1億5000万ドル（約237.5億円）未満にとどまり、ポストシーズンに進出できたのはわずか3球団だった。球団オーナーが投資を抑えていることに明確な規制はなく、この下位球団の不振こそがリーグ全体の歪みを生んでいるという。

過熱するMLBのロックアウトについてコロマ氏は「MLBの労使協定が2026年シーズン終了時に失効するのを前に、リーグ全体の給与総額を均衡させる合意が成立するまでロックアウトが発生する可能性が浮上している」と言及した。

