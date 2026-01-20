@media (min-width: 768px) {

大学時代からトップチームに招集され、プロ1年目から遊撃のレギュラーを任された若手内野手。大きな離脱なくシーズンを完走し安定した成績を残したが、代表経験の少なさと年齢が選考でどう評価されるかが焦点となる。

次世代遊撃手の可能性

宗山塁

[caption id="attachment_245441" align="aligncenter" width="530"] 野球日本代表侍ジャパンの宗山塁（写真：Getty Images）[/caption]

・投打：右投左打

・身長／体重：175cm／79kg

・生年月日：2003年2月27日（22歳）

・経歴：広陵高 - 明治大

・ドラフト：2024年ドラフト1位（楽天）

・2025年成績：122試合出場、打率.260（430打数112安打）、3本塁打、27打点、7盗塁

大学4年時に井端ジャパンへ招集された経験を持つ宗山塁。プロ1年目はいきなりベストナインを受賞するなど、新人離れしたパフォーマンスを発揮した。

明治大で1年春から正遊撃手を担い、アマチュア球界No.1野手と称された宗山。2024年3月に行われた欧州代表との強化試合では、大学生ながら侍ジャパントップチームに選出された。

迎えた同年のドラフト会議では、5球団が1位指名。抽選の末に東北楽天ゴールデンイーグルスへの入団が決まった。

ルーキーイヤーは開幕から遊撃のレギュラーとして起用され、大きな離脱なくシーズンを完走。

最終的に122試合に出場し、打率.260、3本塁打、27打点、7盗塁を記録し、ベストナインに輝いた。

同年11月に開催された侍ジャパンシリーズでは招集外となったが、現在の侍ジャパンでは、確固たる正遊撃手が不在の状況だ。

小園海斗（広島）、野村勇（ソフトバンク）らも候補に挙がっているが、宗山が大抜擢される可能性もありそうだ。

