Mrs. GREEN APPLE大森元貴「もともとすごく読んでいて、大好きな漫画なので嬉しい」アニメ『葬送のフリーレン』第2期オープニング曲起用の喜びを語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、若井滉斗（Gt）、藤澤涼架（Key））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃～）。1月12日（月・祝）の放送では、テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期（日本テレビ系）のオープニングテーマに起用された喜びを語りました。――テレビアニメ「葬送のフリーレン」第2期のオープニングテーマがMrs. GREEN APPLEの新曲「lulu.」に決定しました。ミセスは2026年から「フェーズ3」を開幕しており、「lulu.」はそのフェーズ3の1曲目を飾る重要な楽曲となっています。楽曲「lulu.」の配信は1月12日の0時よりスタート。「葬送のフリーレン」第2期は1月16日（金）23時から、日本テレビ系「FRIDAY ANIME NIGHT」枠にて放送が開始されます。なお、エンディングテーマはmiletさんの「The Story of Us」が起用されています。「lulu.」の映像は、絵コンテ・演出を「葬送のフリーレン」第2期の北川朋哉監督が担当。穏やかな風が流れるような雰囲気を感じさせながら、壮大で広がりのある伸びやかな展開のメロディーと歌声が魅力的な楽曲に乗せて、映像が展開していきます。大森：「葬送のフリーレン」のアニメタイアップの情報が解禁されました！ 第2期オープニングテーマですね！「フリーレン」は、もともとすごく読んでいますし、大好きな漫画なので嬉しいなって思って。お声がけいただいたときも本当に光栄でした！若井：でしたね！大森：発表できて嬉しいです！