大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフ、フリーエージェント（FA）となっていたカイル・タッカー外野手を獲得し、さらに戦力を強化した。一方で同地区のサンディエゴ・パドレスも大幅なロースター変更を行い、今季も激しい戦いが見られそうだ。米メディア『フライアーズ・オン・ベース』のウィル・ロックウッド記者が言及した。

タッカー加入により、ドジャースの上位打線は大谷翔平選手、ムーキー・ベッツ内野手、フレディ・フリーマン内野手、ウィル・スミス捕手、そしてタッカーという脅威の打線が完成。多くのファンが不満を漏らす中、意外にもこの状況を前向きに受け止める人物が現れた。

それが、パドレスの新指揮官クレイグ・スタメン監督だ。スタメン監督は「MLBにおいて、最強の相手と対戦すること以上に素晴らしいことはない」と語り、ドジャースとの対戦を心待ちにしている。

パドレスはフェルナンド・タティスJr.外野手、マニー・マチャド内野手、ザンダー・ボガーツ内野手、ジャクソン・メリル外野手という中軸に加え、リーグ屈指のブルペン陣を擁している。そのため、今季もポストシーズン争いに加わる自信を持っている。

期待されるライバル球団同士の優勝争いについてロックウッド氏は「昨季のパドレスとドジャースのライバル関係は、互いに憎み合う両球団の監督のもとでかつてないほど激しかった。しかしマイク・シルト氏が去った今、その火花を再び散らすのはスタメン監督の役目となる。これにより、今季も興味深い展開が予想される」と言及した。

