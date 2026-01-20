マルセイユは、アーセナルに所属するU－21イングランド代表MFイーサン・ヌワネリの獲得を目指しているようだ。20日、イギリスメディア『スカイスポーツ』など複数メディアが報じている。

現在18歳のヌワネリは、アーセナルの下部組織出身で2022年9月にトップチームデビューを飾った。昨シーズンは、主力選手が離脱したこともあり、公式戦37試合出場で9ゴール2アシストを記録。しかし、今季は12試合出場でプレータイムが515分と、限定的な起用に留まっている。

ヌワネリは昨年8月にクラブと長期の契約延長を果たしたばかりだが、さらなる経験を積むべく、ロベルト・デ・ゼルビ監督率いるマルセイユが関心を寄せている模様。『スカイスポーツ』は、「レンタルでの獲得に向けて交渉中」と伝えると、『ジ・アスレティック」は、「買い取りオプションを含まない今シーズン終了までの契約に取り組んでいる。アーセナルはデ・ゼルビ監督のスタイルを支持しているが、他のクラブも関心している』と報道した。

また、『スカイスポーツ』は、ヌワネリが20日に行われるUEFAチャンピオンズリーグ（CL）のインテル戦に向けた遠征メンバーに帯同していると指摘しており、同選手は自身の去就について近日中に決定を下す見込みと伝えている。