2026年3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）。これまでの歴史を振り返ると、シーズンでは国内球団でプレーしながらも、WBCでは対戦相手になった外国人選手が存在する。読売ジャイアンツなどで活躍した“韓国最強助っ人”も、日本代表を苦しめた一人だ。［1/6ページ］

日本を沈めた“アジアの怪物”

李承燁

[caption id="attachment_245476" align="alignnone" width="530"] 巨人時代の李承燁（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：左投左打

・経歴：慶北高 - 韓国・三星

・NPB通算成績：797試合出場、打率.257、159本塁打、439打点、18盗塁

千葉ロッテマリーンズや読売ジャイアンツなどでプレーした李承燁。2006年のWBCでは、日本代表に手痛い一発を浴びせた。

韓国プロ野球で当時のアジア記録となるシーズン56本塁打を放ち、鳴り物入りでロッテに入団。加入1年目は苦しんだが、翌2005年には適応力の高さを見せつけ、30本塁打を記録した。

そして迎えた2006年のWBC、1次リーグの1位通過をかけて日本と韓国が激突。日本が1点をリードしていた8回、李が石井弘寿（元：ヤクルト）から逆転2ランホームランを放ち、韓国の勝利に大きく貢献した。

最終的に同年のWBCでは5本塁打を放つ大活躍。日本は優勝を成し遂げたものの、脅威になったことは間違いない。

その後、2006年は巨人で打率.323、41本塁打、108打点と圧巻の数字を記録。2011年にはオリックス・バファローズへ移籍し、NPBでの挑戦を終えた。

