@media (min-width: 768px) {

#sp-ad { display: none; }

}

ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第4回ライブ配信が1月19日に行われた。

今回の配信では、大リーグ評論家の福島良一氏がゲスト出演。長年にわたってMLBの解説などを務める人気評論家だ。

[sp_ad]

番組では、今永昇太・鈴木誠也が所属するシカゴ・カブスについて話が及んだ。

カブスは今オフ、ボストン・レッドソックスからFAとなっていたアレックス・ブレグマンと、5年総額1億7500万ドルで契約合意。主に三塁を守る長打力が光る内野手だ。

福島氏は、カブスがブレグマンを獲得したことについて「大ヒットですね」と話した上で、「これでカブスは、ワールドチャンピオンになれますよ。メジャーNo.1のチームと言っていい」と絶賛した。

DJケチャップ氏の「ドジャースよりも？」という問いにも、「はい」と解答。番組内ではその理由について、福島氏が見解を示した。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】「カブスはメジャーNo.1のチーム」MLB評論家が明言、その理由は？

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

[sp_ad]

https://www.youtube.com/watch?v=J01Jv9D_HSI&t=1160s

【関連記事】

【了】